SAK, Akava ja STTK: Hallituksen saamattomuus palkka-avoimuuden edistämisessä on takaisku tasa-arvolle

Ulkomaalaisia työntekijöitä on yhä useammalla työpaikalla – työperäisen maahanmuuton lisääminen edellyttää tehokkaampia keinoja torjua hyväksikäyttöä 16.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

SAK:n kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 70 prosenttia sanoo, että työpaikalla on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Määrä on lisääntynyt reippaasti vuodesta 2019, jolloin näin vastasi 56 prosenttia luottamushenkilöistä. Joka kymmenes (9 %) vastaaja kertoo, että työpaikalla on syrjitty ulkomaalaistaustaista työntekijää.