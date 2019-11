SAK, Akava ja STTK: Nuorten näköala työelämään ei saa kadota sopimisen puutteeseen

Jaa

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK jatkavat ohjelmaa, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kesätyön kautta. ”Tutustu työelämään ja tienaa” on peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille tarkoitettu kesäharjoittelumalli. Siitä on solmittu keskusjärjestösopimus, jossa on suositeltu yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöhön.

Keskusjärjestöillä on ollut tähän asti yhteinen näkemys, että kesätyö on nuorille tärkeä mahdollisuus saada kokemusta työelämästä ja yrityksille mahdollisuus esitellä toimialaansa ja työpaikkojaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmoittanut, ettei se tee jatkosopimusta keskusjärjestösopimukseen. Sopimukseen on kuulunut vähimmäiskorvaus harjoittelusta sekä pelisäännöt. Näihin kuuluu, että harjoittelu ei saa korvata normaalia kesätyötä, sen on sijoituttava koululaisten kesäloman ajalle sekä ketjutuskielto. Nykyinen kolmivuotinen sopimus suosituksesta umpeutuu vuoden lopussa ja EK haluaisi liudentaa sen pelkäksi suositukseksi ilman sopimusta. – Tämän päivän kesätyöntekijät ovat huomisen koulutettuja ammattilaisia. Siksi oli lyhytnäköistä ja valitettavaa, ettei asiasta saatu keskusjärjestötason kattavaa suositusta, sanoo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. SAK:n, Akavan ja STTK:n liitot ovat päättäneet, että ne pyrkivät itse solmimaan liittotason sopimuksia, joiden avulla Tutustu työelämään ja tienaa -malli voisi jatkua. – SAK:n luottamushenkilökyselyssä on kysytty mallin käytöstä. Se näyttää olevan käytössä noin joka viidennellä työpaikalla. Tässäkin mielessä suosituksen uusiminen olisi tarpeen, jotta malli saataisiin yleistymään, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo. – Harjoitteluohjelmaa on pidetty yleisesti tärkeänä, koska sen avulla myös aivan nuorimmat pääsevät tutustuman työelämään, painottaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Yhteyshenkilöt