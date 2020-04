SAK ja sen liitot tekivät 230 000 euron lahjoituksen suojavarusteiden ja laitteiden hankintaan

SAK ja sen jäsenliitot kantavat huolta suomalaisten toimeentulosta ja jaksamisesta, mutta myös terveydenhuollon kestävyydestä ja työn turvallisuudesta koronakriisin keskellä. Tänään olemme osoittaneet 12 sairaanhoitopiirille yhteensä 230 000 euron lahjoituksen.

SAK oli heti kriisin alussa neuvottelemassa väliaikaisia joustoja työlainsäädäntöön ja osallistuu nyt työhön, jossa suunnitellaan Suomen tulevaisuutta pandemian jälkeen. Liitot ovat tehneet isoja panostuksia, jotta jäsenet saavat turvaa ja tietoa tässäkin tilanteessa.

Näiden toimien lisäksi SAK ja ammattiliitot haluavat tuoda apua juuri tähän hetkeen ja kaikista kriittisimpään paikkaan.

- Jäsenavun lisäksi SAK liittoineen halusi tehdä jotain konkreettista. Päätimme, että teemme rahallisen lahjoituksen sairaaloihin. Avun tarvitsija voi olla kuka tahansa meistä, ja toisaalta haluamme auttaa ammattilaisia tekemään parhaansa jokaisen eteen, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta selvittää taustaa.

Sairaanhoitopiirit saivat kertoa itse, mihin heillä on tällä hetkellä kovin tarve. Tuet menevät laitehankintoihin ja suojavarusteisiin.

- Varsinkin suojavarusteet ovat työsuojelunäkökulmasta erittäin tärkeitä, ja siksi olemme iloisia, että voimme olla tässä avuksi, SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola kertoo.

Lahjoituksen saajat

Lahjoituksen saajia on 12. Pyysimme heitä kertomaan, miten lahjoitus auttaa heitä.

Asiamies Heikki Oksa, Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö

”Kiitän SAK:ta lahjoituksesta, jolla voidaan hankkia koronainfektiopotilaiden hoidossa tarvittavia suojavarusteita Tampereen yliopistollisen sairaalan käyttöön. Lahjoituksen avulla voidaan parantaa suojavarusteiden riittävyyttä koronapotilaiden hoidossa.”

Toimitusjohtaja Timo Saksela, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

”Henkilöstön ja asiakkaidemme suojaaminen on Eksotelle todella tärkeää. Eksote haluaa kiittää SAK:ta lahjoituksesta suojavarusteiden hankintaa varten.”

Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

”Otamme tuen nöyränä ja kiitollisena vastaan! Työntekijöidemme suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja tuki ohjataan suoraan työntekijöidemme arkeen suojaamalla heitä mahdollisimman tehokkaasti virustartunnoilta, sillä he työskentelevät ”eturintamassa” riskeeraten myös oman terveytensä. Tämä huomionosoitus on meille todella tärkeä ja tuki on konkreettinen.”

Pandemiapäällikkö, tartuntatautilääkäri Hans Gärdström, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

”Tuki suunnataan Essotessa vanhus- ja vammaispalvelujen työntekijöiden/asiakkaiden suojautumiseen covidia vastaan. Haluamme suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä taudin suhteen, ja avustus on tärkeä työyhteisöllemme viestinä, että taudin torjumiseen tarvitaan kaikkien tuki.”

Asiamies Kirsi Pylvänäinen, Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö

”Tuki tullaan suuntamaan covid-19-suojavarusteiden hankintaan sekä tarvittaviin laitekoulutuksiin. Tämä lahjoitus on meille erittäin tärkeä ja osoittaa lahjoittajan halun auttaa kaikkia koskettavassa epidemiatilanteessa. Tukisäätiölle tehdyt lahjoitukset mahdollistavat mm. laitehankintoja, joihin ei muuten olisi mahdollisuutta. Jokainen lahjoitus on meille erittäin tärkeä!”

Johtajaylilääkäri Sari Sjövall, Satakunnan sairaanhoitopiiri

”Olemme hyvin kiitollisia SAK:n tuesta, jolla hankimme tehohoitolaitteita vaikeimmin sairastuneiden potilaiden hoitoa varten. Tuki on meille erittäin tärkeä ja auttaa omalta osaltaan varautumisessa mahdollisesti lisääntyvään tehohoidon tarpeeseen.”

Sairaalajohtaja Petri Virolainen, Turun yliopistollinen sairaala, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

”Suuret kiitokset SAK:lle lahjoituksesta, jonka avulla pystymme turvaamaan koronapotilaiden laadukkaan ja turvallisen vuodeosastohoidon sekä vähentämään muiden sairaalassa hoidettavien potilaiden tartuntariskiä. Käytämme lahjoituksen suoradigitaalisen osastokuvauslaitteen hankintaan. Potilaita ei tämän ansiosta tarvitse siirtää erilliseen kuvantamisyksikköön, saamme säästettyä henkilöstöä, aikaa ja suojavarusteita.”

HUS-kuntayhtymä

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Kanta-Hämeen keskussairaala

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri

Lahjoituksessa mukana