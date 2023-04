SAK palkitsee Vuoden duunarit

- Osa alueista on muistanut omia aktiivejaan jo useita vuosia, mutta halusimme laajentaa tätä hyvää tapaa koskemaan koko maata. Meillä on niin paljon upeita aktiivisia ihmisiä mukana ay-toiminnassa, että palkittavaa riittää, aluetoiminnan kehittämispäällikkö Hannele Ugur kertoo.

Palkittava Vuoden duunari on luotettava työtoveri ja innostava työyhteisön jäsen. Hän näkyy persoonallaan myös työyhteisön ulkopuolella, esimerkiksi harrastustoiminnassa ja puhuu työelämäasioista työyhteisön ulkopuolellakin. Hän on myös ylpeä ammatistaan ja tuo sitä esille.

Vuoden duunari -palkintoa ei jaeta pelkästään pitkäaikaisella kokouslihasten treenaamisella.

- Meillä ja ammattiliitoilla on useita tapoja palkita aktiiveja esimerkiksi pitkästä urasta ay-liikkeessä. Nyt halusimme nostaa työntekijää, joka on aktiivinen osa työyhteisöään ja omaa positiivisen duunari-identiteetin. Hän on loistava esimerkki siitä, miten omalla toiminnallaan voi tuoda hyvää sekä työyhteisöön että nostaa duunariutta yleisessä keskustelussa.

Vuoden duunari -palkinnot luovutetaan vappuviikolla tai pian sen jälkeen. Palkittujen yhteystietoja ja haastattelupyyntöjä voi tiedustella hannele.ugur@sak.fi

Häme

levyseppähitsaaja Arto Terrimäki, Hämeenlinna

Kymi

sairaalahuoltaja Taina Halttunen, Kouvola

Etelä-Savo

huoltomestari Esko Hakkarainen, Savonlinna

Pohjois-Savo

taloushallintoasiantuntija Tuula Ronkainen, Kuopio

Pohjois-Karjala

koneasentaja Hannu Koistinen, Viinijärvi

Uusimaa

lähihoitaja Petra Haapa-aro, Tuusula

Varsinais-Suomi

ravintola-alan työntekijä Marjukka Turunen, Salo

Satakunta

prosessimies Jari Mäki-Korte, Rauma

Keski-Suomi

myyjä Päivi Etelälahti-Petäinen, Jyväskylä

Pirkanmaa

myyjä Hanna Laaksonen, Tampere

Pohjois-Pohjanmaa + Kainuu

Pesulatyöntekijä Sisko Hiitola, Tyrnävä