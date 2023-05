SAK:n Eloranta vappupuheessaan: Yhteiskunnan sisäinen luottamus ja eheys eivät synny itsestään

– Jokaista hallitusta arvioimme sen tekojen perusteella. SAK:n keskeisin viesti Säätytalolle on yhteistyön ja sopimisen viesti. Toivottavasti tulevan hallituksen viesti ay-liikkeen suuntaan on sama.

Eloranta korostaa, miten tärkeitä supervoimia luottamus ja yhteiskunnallinen eheys ovat suomalaisen yhteiskunnan menestymisen kannalta, oli hallituspohja mikä tahansa. Hän kehottaakin nostamaan katsetta leikkauksista ja heikennyksistä kohti kestävämmän ja inhimillisemmän työelämän tavoittelua.

– On selvää, etteivät tulevan porvarihallituksen prioriteetit ole yksi yhteen SAK:n tavoitteiden kanssa. Petteri Orpo sanoi kuitenkin vaalien jälkeen, ettei kenenkään tarvitse olla huolissaan. Luottakaamme siis tulevan pääministerin sanaan.

Jarkko Eloranta muistuttaa, että meillä on työelämässä paljon sellaisia asioita, joista suomalaiset ovat laajasti samaa mieltä. Esimerkiksi, että seuraavan hallituksen on otettava tehtäväkseen työmarkkinarikollisuuden kertakaikkinen kitkeminen. SAK:n mielestä paras keino tähän on lainsäädännön ja valvonnan tiukentamisen rinnalla ay-liikkeen toimintaoikeuksien parantaminen ja yleissitovat työehtosopimukset.

– Työmarkkinarikollisuus ja työperäinen hyväksikäyttö eivät kosketa vain maahanmuuttajia. Monissa tapauksissa surkeita työehtoja ja -oloja kohtaavat nuoret, jotka työskentelevät aloilla, joilla vaihtuvuus on suurta ja järjestäytyminen heikkoa.

Työelämää ei kehitetä työntekijöiden oikeuksia ja turvaa heikentämällä. Työehtojen lisäksi työolojen on oltava kunnossa. Tulevan hallituksen on jatkettava työelämän kehittämistä siten, että työntekijät voivat fyysisesti ja psyykkisesti hyvin ja voivat käyttää koko osaamistaan.

Myös mielenterveysongelmat ovat jatkuvasti kasvussa, joten kriittinen katse täytyy kääntää myös siihen, miten työ kuormittaa tekijäänsä henkisesti. Työkyvystä ja osaamisesta huolehtiminen on myös hyvää työllisyyspolitiikkaa niin työssä pysymisen kuin uudelleentyöllistymisen kannalta.

– Uudelleentyöllistymisen suurimmat esteet ovat ikä, terveys ja osaaminen. Mikään näistä ei muutu tai poistu työttömyysturvaa eli ihmisten toimeentuloa heikentämällä. Suurin osa työttömyysturvan saajista on ansainnut työssä ollessaan alle 2500 euroa kuukaudessa. Heidän ansiosidonnainen työttömyyspäivärahansa on reilun tonnin suuruinen. Sen leikkaaminen vie ihmiset vain sosiaaliturvan etuudelta toiselle, vaikka tavoitteena pitäisi olla polun rakentaminen uuteen työhön, Jarkko Eloranta huomauttaa.

Jarkko Eloranta puhuu vappuna 1.5.2023 Uudenkaupungin torilla (noin kello 10.30) ja Turun kauppatorilla (noin kello 12.30).

