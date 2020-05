SAK:n kysely: Kesätyöpaikkojen määrä romahti

Luottamusmieskysely: Lomautukset koskettavat valtaosaa SAK:laisia työpaikkoja 6.5.2020 14:04:24 EEST | Tiedote

Koronapandemiasta johtuvien lomautusneuvottelujen määrä on kasvanut huimasti SAK:n luottamusmieskyselyn mukaan. Kuukausi sitten 52 % kertoi, että heidän työpaikallaan on jo käyty tai käydään parhaillaan neuvotteluja lomautuksista. Nyt luku on 69 %.