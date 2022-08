Saksalaiset tutustuvat suomalaiseen hirsirakentamiseen elokuussa

Suomi ja maan lainsäädäntö on massiivipuurakentamisen edelläkävijä. Hirsitaloteollisuuden edustajat kävivät toukokuussa Saksassa esittelemässä suomalaista hirsirakentamista. Matkalla käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että puurakentaminen on Saksassa selvässä nosteessa. Massiivipuuhun ja puurankarakentamiseen liittyvät järjestelmäratkaisut aiheuttavat maassa kuitenkin kiivastakin keskustelua.

– Suomalaisilla on tuhatvuotinen, mahdollisesti jopa maailman pisimpään karttunut tietotaito hirsirakentamisesta. Suomessa tätä perinteistä tietotaitoa ei ole hukattu, vaan massiivisen puun käytöstä, hirsirakentamisesta ja sen luonnonmukaisuudesta on pidetty tiukasti kiinni myös 2000-luvulla. Samalla hirsirakennuksia on kehitetty vastaamaan tämän päivän tiukkoja energiatehokkuusvaatimuksia, sanoo Hirsitaloteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Alan teollisuus on kehittänyt myös hirsituotteiden muita teknisiä ominaisuuksia. Tästä esimerkkinä on Suomessa kehitetty painumaton hirsirakenne, joka mahdollistaa massiivisen hirren yhdistämisen moderniin arkkitehtuuriin ja eri materiaaleihin.

Suomessa rakentamisen lainsäädäntö huomioi massiivipuurakentamisen hyvin

Massiivihirsirakenteisilta puutaloilta ei edellytetä Suomessa erillisiä lämmöneristekerroksia seinärakenteissa.

– Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että talot olisivat energiankäytöltään tehottomia. Tänä päivänä suomalaiset massiivihirsitalot täyttävät uusimmat, vuonna 2018 voimaan tulleet energiatehokkuusvaatimukset, Romppainen sanoo.

Massiivihirsitaloilla päästään A-luokan energiatehokkuuteen hyödyntämällä suunnittelussa rakennuksen koko vaipan energiatehokkuus, energiaa säästävä teknologia ja energian tuotantotapa.

Hirsirakennusten pitkä elinkaari kiinnostaa saksalaisia

Modernit massiivipuutalot kiinnostavat talonrakentajia, suunnittelijoita ja päättäjiä Saksassa erityisesti niiden tutkitusti puhtaan sisäilman, hiilivaraston, pitkän elinkaaren ja hirsien uudelleenkäytettävyyden vuoksi.

– Elokuussa toteutuvalla saksalaisten vierailulla on tarkoitus esitellä suomalaista massiivisen puun käyttöön perustuvaa hirsirakentamista niin koulujen, päiväkotien kuin asuinrakennustenkin osalta. Vierailu Asuntomessuilla antaa varmasti hyvän kuvan modernista suomalaisesta hirsirakentamisesta, Romppainen sanoo.

Vierailu Naantalin Asuntomessuille liittyy Hirsitaloteollisuuden Log-Intelligence for Future (LIF) -vientiprojektiin. Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen Suomen ja Saksan massiivipuuteollisuuden kesken sekä alan yritysten välisten kaupankäyntiedellytysten turvaaminen jatkossakin. Suomen vierailulle osallistuu puurakentamisesta kiinnostuneita arkkitehteja ja puurakentamisen kehittämisorganisaation edustajia Saksasta.