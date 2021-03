Saksalan ylikulkusilta uusitaan kantatiellä 55 Porvoossa

Kevään ensimmäinen sulantajakso Uudellamaalla – jäät heikkenevät nopeasti 2.3.2021 10:52:04 EET | Tiedote

Viime päivien lauha sääjakso on käynnistänyt lumen sulamisen Etelä-Suomessa. Valunnat ovat lisääntyneet selvästi ja nostaneet jokien virtaamat nousuun. Vedenpintojen nousu uomissa on kuitenkin ollut maltillista, keskimäärin reilut 0,5 metriä. Paikoin vedenpinnat ovat nousseet alimpien tulvarajojen tuntumaan esimerkiksi Nummenjoella ja Lepsämänjoella. Vedenpintojen nousu on tasaantunut, mutta virtaamat saattavat tiistain kuluessa kääntyä lievään nousuun. Viikon puolivälin jälkeen sää viilenee uudelleen ja virtaamat kääntyvät laskuun. Varsinaista kevättulvaa odotellaan maaliskuun loppupuolelle tai huhtikuun alkuun. Lumen vesiarvo Uudenmaan alueella oli viime viikolla suuruusluokkaa 80–100 mm ja on sulannan vaikutuksesta laskenut jonkin verran. Keskimäärin lumen vesiarvo on keväisin suurimmillaan 70–80 mm. Tulevan viileämmän jakson aikana on odotettavissa lisää lumisateita. Säännösteltyihin järviin pyritään edelleen tekemään lisää varastotilaa pääsulantaa varten. Lohjanjärven vedenkorkeus