Saksan menestyneimmän jännityskirjailijan piinaava trilleri vie kuoleman varjostamalle risteilyalukselle

Joka vuosi maailman risteilyaluksilta katoaa 23 matkustajaa. Kuka on seuraava? Sebastian Fitzekin piinaava trilleri Matkustaja 23 sijoittuu luksusristeilyalukselle, jonka käytävillä kulkee kuolema. Fitzek on Saksan kaikkien aikojen menestynein ja lukuisia kirjallisuuspalkintoja niittänyt jännityskirjailija, jolta on aiemmin suomennettu Potilas-trilleri.

Viisi vuotta sitten poliisipsykologi Martin Schwartz menetti vaimonsa ja lapsensa, kun he katosivat jäljettömiin kesken luksusristeilyn. Heidän kohtalonsa ei koskaan selvinnyt, ja poliisi kuittasi tapauksen murhana ja itsemurhana. Tragedian edelleen piinaama Schwartz saa viestin iäkkäältä kirjailijalta, joka väittää tietävänsä Martinin perheen kohtalon ja pyytää häntä saapumaan The Sultan of the Seas -laivan kyytiin.

Salamyhkäinen kirjailija kertoo, että Martinin perhe ei ole ainoa kadonnut, ja että Sultan of the Seas -laivalta on kadonnut toinen perhe vain kuukautta aiemmin. Hän uskoo, että matkustajien joukossa on sarjamurhaaja. Kun kadonneen perheen tytär ilmestyy yhtäkkiä takaisin mukanaan Schwartzin pojan pehmolelu, käy ilmi, että kaiken takana on jotain vielä kammottavampaa.

Sebastian Fitzekin kirjat löytyvät vuosi toisensa perään myydyimpien kirjojen listan kärkipäästä. Tammikuussa 2021 suomeksi julkaistu Potilas oli vuoden 2018 myydyin kirja Saksassa. Seuraava suomennos, Ikkunapaikka 7A, ilmestyy marraskuussa 2021.

Maailmanlaajuisesti Fitzekin kirjoja on myyty yli 13 miljoonaa kappaletta ja niitä on käännetty peräti 35 kielelle. Niistä on tehty useita elokuvia, tv-sarjoja, näytelmiä ja kuunnelmia. Fitzekin kirjojen saamat lukijapalautteet ja kymmenet tuhannet arviot erilaisissa palveluissa ovat toinen toistaan ylistävämpiä.

Sebastian Fitzek: Matkustaja 23

Alkuteos Passagier 23 | Suomentanut Sanna van Leeuwen

432 sivua | Saatavana painettuna kirjana, e-kirjana ja äänikirjana