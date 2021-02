Saksanpaimenkoiraliitto YLEn julkaisemista videoista: Väkivalta ei kuulu koirien suojelukoulutukseen

Väkivaltaiset koulutusmenetelmät ja laittomat koirankoulutusvälineet eivät ole sallittuja Saksanpaimenkoiraliiton alaisessa suojelukoulutuksessa eivätkä missään Suomen Kennelliiton tai Suomen Palveluskoiraliiton alaisissa tapahtumissa. Ei-sallittuun koulutukseen ja ylilyönteihin on puututtava aina.

YLEn verkkosivuilla 24.2.2021 julkaistussa uutisessa käsitellään suojelukoirakoulutusta. Uutisessa esitetään videomateriaalia, jossa koirien koulutuksessa käytetään väkivaltaisia koulutusmenetelmiä ja -välineitä, kuten sähkö- ja piikkipantoja.

- Tällaiset koulutusmenetelmät ja -välineet eivät ole Saksanpaimenkoiraliiton eettisten ohjeiden mukaisia. Koiran koulutuksen tulee aina perustua ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen, painottaa Saksanpaimenkoiraliiton puheenjohtaja Sami Baggström.

Jos koiran koulutuksessa käytetään apuvälineitä, niistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle. Jos koulutustilanteissa huomataan väärinkäytöksiä, on niihin puututtava heti ja raportoitava niistä eteenpäin.

Saksanpaimenkoiraliitto järjesti helmikuun alussa koulutusohjaajilleen, alaosastojen puheenjohtajille ja alaosastoissa toimiville maalimiehilleen infotilaisuudet, joissa kerrattiin liiton ohjeistusta tapahtumista, tilaisuuksista ja koirankoulutuksista ja painotettiin sitä, että väärinkäytöksiin puututaan. Liitto on myös perustanut eettisen työryhmän edistämään entistä painokkaammin vastuullisia toimintatapoja kaikessa liiton alaisessa koulutustoiminnassa.

Saksanpaimenkoiraliitto on käynyt suojelukoulutukseen liittyviä asioita läpi myös Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Kennelliiton vastaavien tahojen kanssa. Kaikkien yhteinen näkemys on, että koiran hyvinvointi on aina etusijalla, ja jos epäkohtia nousee esille, niihin tulee puuttua.