Salakuljettajanrantaan suunnitteilla veneilyalan keskittymä ja asumista

Veneentekijäntie 1-11 korttelissa toimivat veneilyalan yrittäjät hakevat kehittämisvarausta Lauttasaaren itärannalle sijaitseville tonteille. Kehittämisvaraussuunnitelma on nimetty Salakuljettajanrannaksi.

Nykyisin korttelissa sijaitsee veneilyyn liittyviä liike- ja huoltorakennuksia sekä varastoja. Veneentekijäntie 1-11 tonteilla toimivat vuokraoikeudenhaltijat ovat Oy Maritim Ab, Oy Otto Brandt Ab, Marinepalvelu Oy, Pencentra Oy, J. Leeve Oy ja Kiinteistö Oy Martinkuja 4.

Varauksenhakijan ja kaupungin tavoitteena on mahdollistaa veneilyyn, retkeilyyn ja vapaa-aikaan liittyvän yritystoiminnan jatkuminen rantakorttelissa. Veneilytoimintaan liittyvää yritystoimintaa on alueella ollut jo 1960-luvulta lähtien. Nykyisillä veneilyalan yrittäjillä on tiivistä yhteistyötä myös naapurissa toimivan pursiseuran, Helsingfors Segelklubb:n kanssa. Suunniteltu veneilyalan klusteri tukee myös pursiseuran toimintaa.

Hybridikorttelille asetetaan korkeat kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset

Tavoitteena on rakentaa toiminnoiltaan monipuolinen ja elävä hybridikortteli, jossa voisi asumisen lisäksi olla esimerkiksi päiväkoti, hotelli ja toimitiloja sekä merelliseen vapaa-ajan viettoon ja harrastamiseen liittyviä tiloja, kuten ravintoloita ja kahviloita. Korttelialueella asumisen osuus voi olla enintään 35 % rakentamisen koko kerrosalasta.

Salakuljettajanrannan suunnitteluratkaisu tulee toteuttaa kerralla. Rakentaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi kahdessa tasossa, jota kansirakenne rajaa. Kansi asemoidaan Veneentekijäntien tasoon ja kannen alle on ideoitu veneily-, ravintola-, myymälä- ja esittelytiloja, joiden alapuolelle tulisi pysäköintitilaa. Kansirakenteen yläpuolelle on suunnitteilla veneilyklusteriin sisältyvää työ-, palvelu-, myynti- ja kokoustilaa sekä muuta toimitilaa ja asumista.

Kehittämisvarausalueen arvokkaan ja näkyvän merenrantasijainnin takia suunnitelmalle on asetettu erityisen korkeat kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset. Uuden korttelin tulee liittyä kaupunkikuvaltaan, arkkitehtuuriltaan, rakentamisen korkeudeltaan sekä mittakaavaltaan luontevasti sitä ympäröiviin asuinkortteleihin, rantareittiin, mereen sekä Veneentekijäntien katutilaan ja muihin korttelia ympäröiviin katuihin.

Rantapromenadista tulee kaikille avointa julkista tilaa

Salakuljettajanrantaa kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. Alue sijaitsee myös metroaseman vaikutuspiirissä. Lauttasaaren rantoja kiertävä yleinen jalankulku- ja pyöräilyreitti suunnitellaan rantapromenadina rannan ja korttelin välille niin, että se yhdistyy jo toteutettuihin rantareitin osiin.

Asukkaiden pysäköintitilat sekä asiakas- ja henkilökuntapaikat järjestetään osana korttelin alle suunniteltavaa pysäköintilaitosta. Alueen pintapysäköinti poistuu. Tavoitteena on myös vähentää alueen raskasta liikennettä nykyisten toimijoiden konseptin muuttuessa.

Mielipiteitä ideasta voi esittää Kerro kantasi -palvelussa 24.11. asti

Ideasuunnitelmaan voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa 3.-24.11.2022. Kaupunkilaisilta, alueen eri toimijoilta ja käyttäjiltä toivotaan näkemyksiä siitä, mikä ideassa on hyvää ja mitä pitäisi vielä kehittää.

Vastaajia pyydetään myös pohtimaan, millaisia palveluja tai toimintoja alueelle tarvitaan. Myös näkemyksiä liikenteen, reittien ja liikkumisen sujuvuudesta toivotaan.

Vastaajilta saadun Kerro kantasi -palautteen myötä varauksen käsittely alkaa Kaupunkiympäristölautakunnassa loppuvuodesta 2022. Varauksesta päättää kaupunginhallitus.

Kehittämisvarauksen myötä alueen yrittäjät sekä heitä edustava, perustettava kiinteistöyhtiö tulee esittelemään seuraavassa vaiheessa tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia. Arvioitu ajankohta on keväällä 2023. Vaihtoehtoisista suunnitelmista voi tuolloin kertoa oman mielipiteensä.

Kehittämisvaraus on voimassa kaksi vuotta ja sen aikana käynnistyy alueen asemakaavoitus. Suunnittelu ja kehittämistyö tehdään kumppanuuskaavoituksena kaupungin kanssa.