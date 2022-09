Salaperäinen EGS ja graffitin anatomia

EGS on Suomen tunnetuimpia graffititaiteilijoita mutta myös suunnittelija ja kuvataiteilija. Hän on matkustellut Virossa 1980-luvulta lähtien ja maalaa graffitinsa usein ränsistyneisiin, maan neuvostomenneisyydestä muistuttaviin rakennuksiin syrjäseuduilla. EGS käsittelee teoksissaan muistojensa kautta sekä yhteiskunnan että kuvataiteen historiaa ja lapsuuttaan varjostanutta kylmän sodan ilmapiiriä.

This Could Go on Forever -julkaisu- ja näyttelykokonaisuus esittelee taiteilijan teosprosessin, jossa yhdistyvät graffiti ja taidelasi: Virolaisen teollisuusrakennuksen seinään spraymaalilla toteutettu teos dokumentoidaan ja sen pohjalta tehdään kolmiosainen lasiveistos Riihimäellä. Valmis veistos puolestaan on otettu mukaan seuraavalle matkalle Viroon, ja sen pohjalta tehdään uusi maalaus, joka dokumentoidaan, ja niin edelleen.

Graffitien dokumentointi onkin tärkeällä sijalla EGSin tuotannossa ja teosprosessissa, sillä kukaan ei voi tietää, kuinka pitkään graffitit – tai ne seinät, joille ne on maalattu – ovat olemassa. Hän kuvaa prosessin kaitafilmille, ja lisäksi osa teosprosessin valokuvista on otettu neuvostovalmisteisilla kameroilla.

Julkaisun kirjoittaja on Serlachius-museoiden amanuenssi, FT Tomi Moisio, joka on myös kuratoinut Serlachius-museo Göstassa avautuvan samannimisen näyttelyn. Lisäksi julkaisuun sisältyy EGSin ja Moision keskustelu teosprosessin kysymyksenasetteluista sekä musonjohtaja, FT Pauli Sivosen esipuhe.







This Could Go on Forever

Parvs ja Serlachius-museot, 2022

64 sivua, nidottu, kotelo

Kielet: suomi, englanti, viro

Kirjoittajat: Tomi Moisio, Pauli Sivonen (esipuhe)

EGSin näyttely This Could Go on Forever on esillä Serlachius-museo Göstassa Mäntässä 24.9.2022–5.3.2023.

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle:

Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, p. 040 684 9188, hanna.karppanen@parvs.fi

Lisätietoa näyttelystä sekä taiteilijan haastattelupyynnöt:

Susanna Yläjärvi, tiedottaja, Serlachius-museot, p. 050 560 0156, susanna.ylajarvi@serlachius.fi