Sale Aurakatu - sujuvaa asiointia keskellä Turkua

- Uusi Sale kauppatorin kupeessa palvelee niin lähialueen asukkaita, Turun keskustassa työskenteleviä ja asioivia kuin satunnaisia ohikulkijoitakin. Haluamme vastata laajan asiakaskunnan tarpeisiin ja tarjota mahdollisimman monipuolisen valikoiman. Se sisältää peruselintarvikkeiden lisäksi muun muassa runsaasti take away -tuotteita, jotka on helppo napata mukaan. Lounasasiakkaita ja pientä purtavaa kaipaavia ilahduttavat muun muassa Kulman Keittiön valmissalaatit. Aloitamme lähiaikoina yhteistyön myös Fafa´s KOP-kolmion kanssa. Lisäksi paistopisteessä on tarjolla sekä suolaisia että makeita herkkuja. Meiltä on kätevää hakea lounasta vaikka kesken työpäivän, kertoo kenttäpäällikkö Mika Aaltonen Turun Osuuskaupasta.

Sale Aurakatu on Turun Osuuskaupan 27. Sale-myymälä ja toinen uuden, raikkaan ilmeen mukainen Sale. Energiaa ja ympäristöä säästävän myymälän pinta-ala on 280 m2. Kaikki myymälän kylmälaitteet ovat ovellisia ja valaistuksessa on käytetty sähköä säästäviä LED-valaisimia.

Sujuvan asioinnin helpottamiseksi myymälässä on myös kaksi itsepalvelukassaa sekä laajat aukioloajat. Sale palvelee joka päivä klo 6-24.

Sale Aurakadun tiimissä työskentelee 8 henkilöä. Myymäläpäällikkönä toimii Nina Rekola.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, kenttäpäällikkö Mika Aaltonen, puh. 010 764 4063