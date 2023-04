Sale Kemi avautuu torstaina 20.4.2023 klo 10

Monipuoliset valikoimat uudessa Salessa

Uuden Sale Kemin avausta on odotettu innolla sekä henkilökunnan että asiakkaiden parissa. Sale Kemi tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman ja laajat aukioloajat. Myymäläpinta-alaa on noin 350 neliötä.

– Uusi myymälä mahdollisti valikoiman kasvattamisen useilla sadoilla tuotteilla ja meiltä löytyy nyt hyvä valikoima esimerkiksi luomua, kasvipohjaisia, vegaanisia ja erikoisruokavaliotuotteita. Olemme seuranneet tarkasti paikallisten asiakasomistajien tuotetoiveita, joten valikoimassa näkyvät perustuotteiden lisäksi vahvasti myös lähialueen tuotteet. Meille on tärkeää, että voimme palvella asiakkaitamme monipuolisella valikoimalla, eli jos tuotetoiveita löytyy, niin niistä kannattaa ehdottomasti vinkata, kertoo Sale Kemin myymäläpäällikkö Mikko Mantere.

– Kaikki vanhasta myymälästä kemiläisille tutut arinalaiset palvelevat myös uudessa myymälässä ja odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme parasta palvelua uusissa tiloissa. Me olemme todella tyytyväisiä uuteen myymälään ja niin tulevat varmasti olemaan myös asiakasomistajammekin, Mantere iloitsee.

– Kun uuden Salen ovet avataan torstaina klo 10, on asiakkaille luvassa muun muassa kahvitarjoilu, arvontaa, makkaranpaistoa, ilmapalloja ja tietenkin hyvät avajaistarjoilut. Myös S-biili tulee torstaina avajaisiin klo 10–17 ja sieltä saa apua omistajuus- ja pankkiasioissa. Kannattaa siis tulla paikanpäälle, Mantere vinkkaa.

Uusi myymälä toimii ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti

Palveluverkoston nykyaikaistaminen, energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian lisääminen tukevat Osuuskauppa Arinan tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt lähes 100 % Arinan toimipaikkojen käyttämästä sähköenergiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla.

Kaikki uuden Salen kylmäkalusteet ovat ovellisia ja valaistuksessa on käytetty sähköä säästäviä LED-valaisimia. Myymälä lämpenee maalämmöllä ja kylmälaitteissa on käytössä hiilidioksidipohjainen kylmäjärjestelmä, joka on täysin päästötön.

– Uusi ekologinen myymälä käyttää uusiutuvaa ja itsetuotettua energiaa tuulivoiman, hyötykäyttöön valjastetun kylmälaitteiden lauhdelämmön sekä myöhemmin asennettavaksi suunniteltujen aurinkopaneelien avulla, jolloin kiinteistön arjen ylläpidosta saadaan täysin päästötöntä. Näin myymälä vie osaltaan kohti Osuuskauppa Arinan asettamaa hiilinegatiivisuustavoitetta vuoteen 2025 mennessä, Arinan ryhmäpäällikkö Katja Savilakso toteaa.