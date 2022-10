Sale-myymälöiden uudistukset etenevät − Sale Huhtasuon uudistus on valmistunut

Osuuskauppa Keskimaa päivittää Sale-ketjun myymäläilmeitä ja palveluita omalla alueellaan. Keskimaalla on yhteensä 13 Sale-myymälää Keski-Suomen alueella, joista lähes puolessa on jo tehty konseptiuudistus. Marraskuun aikana tullaan uudistamaan vielä Sale Konginkangas, jossa uuden ilmeen mukainen Sale rakentuu myymälän siirtyessä uusiin tiloihin.

− S-ryhmä on päivittänyt pienmyymälöiden konseptin ja olemme nyt hyvässä vauhdissa myymäläuudistuksien osalta Keskimaan alueella. Uusi myymäläkonsepti on raikas ja nykyaikaisen ostamisen tarpeita huomioiva. Meidän Salet toimivat lähiöiden ja kylien sydämenä. Myymälöistä löytyy valikoimaa sujuvampaan arkeen laajoilla aukioloajoilla ja pienmyymälätasolla edullisimpaan hintaan. Sale Huhtasuo on pessyt kasvonsa ja tarjoaa alueen asukkaille raikkaan, entistä viihtyisämmän asiointikokemuksen jatkossa, toteaa Sale-ryhmäpäällikkö Outi Terho Osuuskauppa Keskimaalta.

Huhtasuon Sale on uudistettu paitsi ilmeen osalta, myös ostamisen helppouden näkökulmasta. Kylmäkalusteita lukuun ottamatta koko myymälän kalustus on uusittu remontin yhteydessä. Lisäksi myymälään on saatu nopeaa ostamista varten paremmin palveleva take away –kaluste.



− Uusi myymäläilmeemme tukee arjen sujuvampaa ostamista. Olemme huomioineet valikoimien päivityksissä erityisesti meidän asiakkaidemme tarpeet. Suurimmat muutokset näkyvät uudistuneessa raikkaassa myymäläilmeessä sekä uudistuneissa kalusteratkaisuissa, myös nopeasti mukaan ostettavan, take away -ruoan valikoimiin on panostettu, kertoo Sale Huhtasuon myymäläpäällikkö Erkki Routavuo uudistuneen myymälän muutoksista.

Uudistuneen myymälän avajaisia juhlitaan torstaista 27.10.2022 alkaen avajaistarjousten merkeissä.