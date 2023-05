Sale Poltinaho uudistui entistä energiatehokkaammaksi ja valikoimaltaan monipuolisemmaksi

Hyvästä palvelustaan tunnetusta Sale Poltinahosta on kuoriutunut kertaheitolla energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi myymälä. Jo vuosi sitten myymälän miljöö päivitettiin, ja tuttu punakeltainen värimaailma sai siirtyä takavasemmalle. Energiatehokkaasta ja raikkaan ilmeen omaavasta Salesta löytyy myös paikalliseen makuun räätälöity tuotevalikoima.

– Vastuulliset valinnat ohjaavat myymäläuudistuksia Hämeenmaalla, ja ilokseni voinkin todeta, että Sale Poltinahosta löytyy nyt uusi, energiatehokas hiilidioksidilaitos. Myös kaikki kylmälaitteet ovat vaihdettu, iloitsee ryhmäpäällikkö Marko Leppänen.

Uudistus tehtiin asiakaslähtöisesti, paikallisten asukkaiden tarpeita kuunnellen.

– Olemme pyrkineet tekemään uudistuksen hyvin asiakaslähtöisesti ja onnistuneetkin siinä erittäin upeasti. Tärkeimmät tuoteryhmät saivat paljon lisää valikoimaa, kertoo Marko.

– Meille on erityisen tärkeää kuunnella asiakastoiveitamme ja toteuttaa niitä. Myymälästämme haetaan huomattavan paljon eväitä töihin, kouluun ja harrastuksiin, joten uudistuksen myötä laajensimme erityisesti take away -tuotteiden ja valmisruokien valikoimaa entisestään, hymyilee myymäläpäällikkö Ville-Veikko Sulin-Saaristo.

Kaupunki-Sale parhaimmillaan

Vilkkaasti liikennöidyn Poltinahontien risteyksessä sijaitsevalla Salella on aina ollut maine hyvän palvelun myymälänä, jossa asiakkaat kohdataan astetta paremmin.

– Pienessä myymälässä palvelu on aika ”kioskimaista”, henkilökunta tulee hyvin tutuksi asiakkaille, Ville-Veikko kuvailee.

Myymälän sydän onkin sen henkilökunta, jolle Ville-Veikko ja Marko osoittavat suurimmat kiitokset.

– Henkilökunta työskenteli remontin myötä poikkeusoloissa muutama viikon, ja he selviytyivät siitä todella hienosti. Kiitos hyvästä työstä kuuluu heille, Marko hehkuttaa.

– Henkilökunta on ottanut uudistuksen todella innostuneesti ja hyvällä fiiliksellä vastaan. Kiitän suuresti heitä sekä asiakkaita kärsivällisyydestä remontin aikana, Ville-Veikko jatkaa.

Uudistunutta Sale Poltinahoa juhlistetaan erilaisilla tarjouksilla keskiviikon ja perjantaina välisen ajan 17.–19.5.2023.

– Toivotamme jokaisen tervetulleeksi tutustumaan uudistuneeseen myymälään, iloitsee Ville-Veikko.