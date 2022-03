Sale Poltinahon uudistus on valmistunut: Asiointi on nyt entistäkin asiakasystävällisempää

Valtakunnallinen Sale-ketjun konseptipäivitys tulee lähivuosina muuttamaan kaikkien Sale-myymälöiden ilmeen. Raikkaan ilmeen lisäksi Saleihin tuodaan uusia, arkea helpottavia palveluita ja paikalliseen makuun räätälöity tuotevalikoima. Hämeenmaalla ensimmäinen uuden ilmeen mukainen Sale valmistui loppuvuodesta Hollolan Kukkilaan. Sale Poltinahon uudistuksen myötä sellainen löytyy nyt myös Hämeenlinnasta.

– Poltinaho sai ensimmäisenä hämeenlinnalaisena myymälänä uuden Sale -konseptin mukaisen miljöön, uusine väreineen ja materiaaleineen. Suurimmat muutokset näkyvät muun muassa uudistuneissa hedelmä- ja vihannespuolen esillepanoissa. Lisäksi saatiin runsaasti uutta kylmätilaa esimerkiksi juomille. Se mahdollistaa heti laajemman valikoiman, kertoo ryhmäpäällikkö Marko Leppänen.

Poltinahon Salessa miljöö uusittiin täysin sekä kaupan sisällä, että myös ulkona: seinät maalattiin, friisit teipattiin ja opasteet, teippaukset sekä valokyltit uusittiin. Asiakkaiden vastaanotto uudistukselle on ollut positiivinen ja monet ovat myymälään tullessaan pysähtyneet ovensuuhun ihastelemaan näkemäänsä.

Salen uutta värimaailmaa hallitsee harmoninen kokonaisuus.

– Värimaailmaa voisi kuvata tyylikkääksi ja raikkaaksi. Hallitseva väri on harmaa, lisäksi on Salen tuttua punaista ja ripaus mintunvihreää. Myös luonnonläheistä puupintaa löytyy, Sale Poltinahon myymäläpäällikkö Susanne Kivinen kuvailee.

Uudistus tehtiin myös ostamisen helppouden näkökulmasta

Asiointi on entistä helpompaa, sillä myymälässä on avarammin tilaa liikkua ja opasteet ovat selkeämmin esillä. Näin asiakkaan on helpompi löytää etsimänsä. Take away –tuotteiden valikoimaa on kasvatettu ja tuotteet on tuotu lähelle kassoja, josta ne on kätevä poimia matkaan. Lisäksi kassa-alue uusittiin toimivammaksi, jonka myötä asiakkailla enemmän tilaa ja rauhaa maksaa ostoksiaan.

- Toivomme tietysti, että ostoksilla käynti meidän myymälässämme olisi mahdollisimman sujuvaa. Olemme iloinneet, että meiltä löytyy uudistuksen myötä nyt myös itsepalvelukassa. Varsinkin nuorilta opiskelijoilta on tullut spontaania palautetta, että "Jes, tänne on tullut tällainen!", Kivinen kertoo.

Myymäläpäällikkö Kivisen mukaan myymälässä otetaan paljon asiakastoiveita vastaan. Asiakastoiveet pyritään myös aina mahdollisuuksien mukaan täyttämään.

– Asiakkaamme ovat toivoneet kassahihnan päähän korinlaskutelinettä. Eräs asiakas mainitsi asiasta juuri vähän aikaa sitten ja oli ihan mahtavaa, kun myöhemmin pääsin kertomaan hänelle, että nyt sellainen tulee! Asiakkaat ovat muutenkin seuranneet uudistutusta mielenkiinnolla. Miljööuudistus oli tosi kaivattu, Kivinen kertoo.

Tunnelma katossa myös henkilöstöllä

Uudistunut myymälä on mukavoittanut Poltinahon henkilökunnan työtä monella tavalla. Esimerkiksi kassa-alueen uusiminen on tehnyt kassalla työskentelystä entistä toimivampaa ja mukavampaa.

– Sale Poltinahon koko henkilöstö on odottanut uudistusta innolla ja fiilis oli korkealla, kun saatiin tietää, että meidän myymälä freesataan. Uudistus tuo mukavaa uutta buustia työntekoon. Juuri työkaverin kanssa keskustelimme, että miten makea meidän heviosastosta tuli lattiakalusteineen ja miten hyvältä juomaosaston kylmiöt näyttävät, Kivinen iloitsee.

– Uusi miljöö, lisääntynyt luonnonvalo ja uudet kalusteet ovat tuoneet mukanaan viihtyvyyttä työpäiväämme sekä helpotusta arkeemme. Olemme tosi ylpeitä omasta Salestamme, ja toivotamme vanhat ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi ostoksille meille, Kivinen toivottaa.