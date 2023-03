Sale Puutori on Turun keskustan suurin Sale-myymälä

Sale Puutori avataan torstaina 30.3.2023 klo 10. Brahenkadulla aivan Puutorin kupeessa sijaitseva Sale tarjoaa asiakkailleen monipuolisen peruselintarvikkeiden valikoiman, runsaasti take away -tuotteita ja laajat aukioloajat.

- Olemme kehittäneet vahvasti päivittäistavarakaupan myymäläverkostoa Turun alueella. Sale Puutori on Turun Osuuskaupan 28. Sale-myymälä ja yksistään Turun keskusta-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä meillä on nyt 10 Sale-lähikauppaa. Lähikauppojen valtteja ovat helppo saavutettavuus, pitkät aukiolot, asiakastarpeeseen osuva valikoima ja ennen kaikkea hyvä asiakaspalvelu. Keskusta-alueen kaupat palvelevat hyvin esimerkiksi iäkkäitä, opiskelijoita ja ylipäänsä autottomia lähialueiden asukkaita. Lisäksi erilaiset oheispalvelut, kuten pakettiautomaatit, helpottavat asiakkaiden arkea ja niiden merkitys korostuu erityisesti harvemmin asutuilla alueilla. Luonnollisesti meidän on pidettävä huolta myös kilpailukykyisestä hintatasosta, kertoo ketjujohtaja Olli Saarinen Turun Osuuskaupasta.

Nyt avattava uusi Sale Puutorin kupeessa palvelee niin lähialueen asukkaita kuin satunnaisia ohikulkijoitakin. Kauppa on monen ohikulkumatkalla ja sinne on helppo poiketa, tulipa kävellen tai autolla.

- Sale on se kauppa, josta jokainen saa helposti tarvitsemansa ja hymyn sekä iloisen palvelun kaupanpäälliseksi. Lähikaupan yksi valtti onkin henkilökunta ja yhteisöllisyys. Kauppa voi ottaa isoakin roolia paikallisena toimijana erityisesti kaupunkialueiden ulkopuolella, Saarinen summaa.

Nopeat take away -tuotteet keskusta-Salejen myydyimpiä

Turun kaupungin alueella sijaitsevien Sale-myymälöiden myydyimpien tuotteiden joukossa ovat muun muassa riisipiirakat, kuumat take away -juomat, maidot, croissantit sekä pasteijat.

- Puutorin Salessa haluamme vastata laajan asiakaskunnan tarpeisiin ja tarjota mahdollisimman monipuolisen valikoiman – helposti ja nopeasti. Valikoimissamme on peruselintarvikkeiden lisäksi muun muassa runsaasti take away -tuotteita, jotka on helppo napata mukaan ja ne palvelevat erityisesti keskustassa työssäkäyviä ja muuten ohikulkumatkalla olevia, ryhmäpäällikkö Tuomas Valanne kertoo.

Sujuvan ja nopean asioinnin helpottamiseksi Sale Puutorilla on myös kaksi itsepalvelukassaa sekä laajat aukioloajat. Sale Puutori palvelee arkisin 6-23, la 8-23, su 9-23. Puutorin Salessa on lisäksi Matkahuollon pakettiautomaatti ja SER-kierrätyspiste.

Sale Puutorin tiimissä työskentelee 11 henkilöä. Myymäläpäällikkönä toimii Eva Angerman.

Energiatehokkuus edellä

Sale Puutorin kylmäjärjestelmänä toimii energiatehokas CO2-laitos, jossa kylmäaineena on ilmastovaikutuksiltaan pienen päästökertoimen hiilidioksidi. Sale Puutorin valaistus toteutetaan nykyaikaisella ja energiapihillä LED-tekniikalla ja kylmäkalusteissa suositaan ovellisia. Lisäksi taloyhtiön energiatehokkuus parannettiin, kun liiketilaan tuotiin tehokas ilmanvaihdon lämmön talteenotto. Liiketilan muutostöiden yhteydessä uusittiin myös taloyhtiön sähköpääkeskus, joka mitoitettiin mahdollistamaan asukkaille sähköauton latauspisteet tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, ketjujohtaja Olli Saarinen, puh. 010 764 4059

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Tuomas Valanne, puh. 010 764 4114