Sale Saukkolan avajaisia juhlitaan vappuaattona

Lauantaina 30. huhtikuuta Saukkolassa juhlitaan, kun kylän uusi kauppa avaa ovensa. Avajaisten viralliset osuudet pidetään klo 9.50 alkaen SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finérin sekä Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalon toimesta. Tämän jälkeen pihaa ottavat lasten iloksi haltuun Muumipeikko ja Pikku Myy. Lisäksi tarjolla on markkinahumua tuotetarjouksista Saukkolan pallon väen grillaamiin makkaroihin.

Uudesta kaupasta löytyy uusia palveluita tuorepuristetusta mehusta, paistopisteen uunituoreisiin herkkuihin unohtamatta asiointia helpottavia itsepalvelukassoja tai kuumajuomapistettä, johon voi istahtaa hetkeksi nauttimaan kupin kuumaa. ”Emme malta odottaa. Uusi kauppa pystyy entistä paremmin palvelemaan asiakkaat ja toteuttamaan toiveita. Uuteen kauppaan on helppo tulla ja valikoimastamme tulee löytymään juuri alueen asiakkaiden tarpeisiin osuva valikoima. Laajemman valikoiman myötä pystymme tuomaan tarjolle yhä enemmän myös lähituotteita ja uutuuksia. Elämme ajassa ja esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosaston uudet tilat mahdollistavat satokausien yhä paremman esiin nostamisen. Uskomme, että Sale on jatkossa yhä enemmän se kotoisa kauppa, josta saa helposti tarvitsemansa sekä hyväntuulisen palvelun kaupan päälle”, iloitsee Salen myymäläpäällikkö Miina Huhtala.

”Uusi Sale on kooltaan vanhaan verrattuna noin 1,5-kertainen ja tuotevalikoima koostuu merkittävästi entistä laajemmasta, lähes 10 000 eri tuotteesta. Uuden rakennuksen myötä pystymme tarjoamaan nykyaikaiset modernit palvelut sekä asiakkaiden toiveiden mukaisen kattavan palvelutarjonnan. Vanha Nummen Salen kiinteistö on elinkaarensa päässä, joten uuden Salen rakentaminen oli käytännössä ainut vaihtoehto”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Uudet tilat mahdollistavat myös kattavan palvelukokonaisuuden. Saukkolan apteekki avaa uudet tilat Salen kanssa saman katon alla ja aloittaa samalla SSO:n bonusyhteistyökumppanina. Lisäksi käytävältä löytyy Postin pakettiautomaatti, ja pihalle suunnitteilla on myös myöhemmin käyttöön otettava sähköautojen latauspiste.

”Ekologisuuden osalta asetimme uudelle kaupalle erittäin kunnianhimoiset tavoitteet. Teimme jo suunnitelmien yhteydessä tarkat laskelmat rakentamisen vaikutuksista luontoon. Vain ottamalla nämä seikat jo rakennusvaiheessa huomioon, voidaan niiden vaikutus myös minimoida. Rakennusmateriaalit on valittu huolella: esimerkiksi käytetty puu on kestävistä lähteistä ja sertifioitua. Itse myymälä käyttää uusiutuvaa- ja itsetuotettua energiaa tuulivoiman, hyötykäyttöön valjastetun lauhdelämmön sekä myöhemmin asennettavien aurinkopaneelien avulla, jolloin kiinteistön arjen ylläpidosta saadaan täysin päästötöntä. Se on iso juttu, joka näin osaltaan toteuttaa SSO:n asettamaa hiilinegatiivisuustavoitetta vuoteen 2025 mennessä, kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.