Salibandyliiton ja F-liigan tiedotteet jatkossa uuden jakelujärjestelmän kautta

Tähän saakka Salibandyliiton ja F-liigan mediatiedotteet on lähetetty Salibandyliiton nimissä yhdeltä ja samalta tililtä, mutta jatkossa F-liigan tiedotteet jaetaan sen omalta tililtä ja Salibandyliiton viestit omaltaan. Käytettävä alusta on kuitenkin yksi ja sama, jossa palveluntarjoajana on STT Viestintäpalvelut.



- F-liigan näkyminen mediaviestinnässä omana organisaationaan oli merkittävin syy uudistukselle. Muutos vastaanottajille ei näy oikeastaan kuin siinä, että liitto ja liiga terävöittävät mediajakelussa niitä rooleja, jotka näkyvät jo muissa alustoissa. Salibandyliitolla ja F-liigalla on omat visuaaliseen ilmeeseensä tehdyt verkkosivustonsa ja sosiaalisen median kanavansa, nyt tämä näkyy myös mediatiedotejakelussa, kertoo Salibandyliiton viestintäjohtaja Jussi Ojala ja jatkaa:



- Välillä on syytä uudistaa palveluja. STT Infon tiedotejakelujärjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kohdentaa ja laajentaa mediaviestiemme jakelua.



Mediatiedotteet löytyvät kootusti myös uutishuoneista.



Salibandyliiton uutishuone löytyy täältä ja F-liigan uutishuone täältä.



Kummankin tahon mediatiedotteet voi kuka tahansa saada sähköpostiinsa liittymällä jakelulistalle. Tilaa-painike löytyy uutishuoneen etusivun oikeasta yläkulmasta.