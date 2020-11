Sallan kansallispuiston valmistelu etenee

Jaa

Ympäristöministeriö on ilmoittanut tänään tiedotustilaisuudessa, että Sallan kansallispuistoa aletaan valmistella. Ministeriössä on tehty selvitys, jossa eri kansallispuistohakemukset on arvioitu laajasti. Selvityksen perusteella jatkovalmisteluun etenivät Sallan kansallispuisto ja Evon tiedekansallispuisto.

Sallan kansallispuiston tunturimaisemaa. Kuva: Daniel Taipale

Ministeriön selvityksen perusteella Sallassa edellytykset kansallispuistolle täyttyvät hyvin. Tuleva kansallispuisto on laaja ja yhtenäinen ja kytkeytyy Venäjän luonnonsuojelualueverkostoon. Erityistä huomiota sai kestävä matkailu ja julkiset kulkuyhteydet Kemijärven yöjunalta suoraan kansallispuiston rajalle. – Tunnelmat Sallassa ovat mahtavat ja kansallispuiston eteneminen antaa koronan keskellä erityisen kipeästi tarvittavaa uskoa tulevaisuuteen. Sallan luonto ja Salla kiittävät ympäristömisteri Mikkosta ja ministeriön valmistelevia virkamiehiä. Nyt meillä on aurinkoinen näkymä ensi kevääseen, toteaa kunnanjohtaja Erkki Parkkinen Sallan kansallispuisto sijoittuisi Sallan matkailukeskuksen ja Venäjän rajan väliselle alueelle. Vuonna 2017 perustettu 10 031 hehtaarin kokoinen Sallatunturin luonnonsuojelualue on jo tällä hetkellä suojelualuetta. Tulevan kansallispuiston alueella on mittaamattoman arvokkaita luontoarvoja; tunturiylänköä, vanhoja metsiä, useita harvinaisia ja erämaisia lajeja, geologisia ja kulttuurihistoriallisia kohteita. Kansallispuisto sijaitsisi myös Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä ja tarjoaisi ekologisen yhteyden Venäjän puolella sijaitseviin luonnonsuojelualueisiin. Sallan kunta teetti viime vuonna Sallan kansallispuiston toteutettavuusselvityksen ulkopuolisella konsultilla, FCG Finnish Consulting Group Oy:llä. Toteutettavuusselvitykseen sisältyi myös haastatteluita, kyselytutkimuksia ja työpajoja paikallisille ja matkailijoille. Toteutettavuusselvityksen perusteella Sallan kunnanhallitus esitti joulukuussa 2019 ympäristöministeriölle ja valtioneuvostolle kansallispuiston perustamista.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Sallan kansallispuiston tunturimaisemaa. Kuva: Daniel Taipale Lataa Maisemaa riippukeinusta Sallan kansallispuistoon. Kuva: Eeva Mäkinen Lataa Kivikkoa Sallan kansallispuistossa. Kuva: Matkalle Sallaan ry Lataa Maastopyöräilijät ja maisemaa Venäjän suuntaan. Kuva: Eeva Mäkinen Lataa

Linkit