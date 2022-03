Sallan Suuri Poroviikonloppu – 5. porocup kisa

Sallan kansallispuiston valmistelu etenee 17.11.2020 14:19:15 EET | Tiedote

Ympäristöministeriö on ilmoittanut tänään tiedotustilaisuudessa, että Sallan kansallispuistoa aletaan valmistella. Ministeriössä on tehty selvitys, jossa eri kansallispuistohakemukset on arvioitu laajasti. Selvityksen perusteella jatkovalmisteluun etenivät Sallan kansallispuisto ja Evon tiedekansallispuisto.