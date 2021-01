SALLAN VUODEN 2032 KESÄKISAISÄNNYYS ON HÄTÄHUUTO ILMASTOUHKAAN –SALLA HAASTAA JOKAISEN MUKAAN ILMASTOTALKOISIIN

Kampanja on kuvaus ilmaston lämpenemisen seurauksista ja osoittaa globaalien ilmastotoimenpiteiden kiireellisyyden.

Salla, Lappi – yksi Suomen kylmimmistä paikkakunnista julkisti 25.1. hakevansa vuoden 2032 Kesäkisaisännyyttä. Erottuvan julkaisun tavoitteena on herättää maailman huomio ilmaston lämpenemisen seurauksiin.

Globaali uhka ei saa jäädä tilastoihin ja puheisiin. Toimiin kriisin pysäyttämiseksi on ryhdyttävä kiireesti. Ilmastonmuutos on todellinen, aikaa korjaaville toimenpiteille on vähän – arktisella alueella lämpenemisen nopeus ja seuraukset näkyvät jo.

“Tavoitteemme on selkeä. Vuosi 2032 on käännekohta, mikäli emme ole onnistuneet pysäyttämään ilmastonmuutosta siihen mennessä, on jo liian myöhäistä. Salla ja moni muu paikkakunta maailmassa lakkaa olemasta sellaisena, kuin me ne tunnemme”, taustoittaa Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen. “Haluamme säilyttää Sallan sellaisena kuin se nyt on, talvet kylminä ja lumisina, kesät lämpiminä. Samalla haluamme haastaa kaikki ilmastotekoihin ja säilyttämään koko planeettamme sellaisena kuin se nyt on. Mikäli pelastamme Sallan, pelastamme koko maailman.”

Kampanjan kumppanina toimii Fridays for Future (https://fridaysforfuture.org/), Greta Thunbergin käynnistämä maailmanlaajuinen ilmastolakkoliike, joka painostaa hallituksia ja päättäjiä ryhtymään ripeisiin toimiin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

”Meillä on vain yksi planeetta ja valtava vastuu tulevia sukupolvia kohtaan. Jokaisen toimilla on merkitystä. Missään tapauksessa emme voi enää kieltää ongelmaa ja katsoa sivusta, kun maailmamme muuttuu. Seuraukset ovat yksinkertaisesti liian vakavia”, toteaa Fridays For Future -liikkeen aktivisti, Climate Cardinals -järjestön operatiivinen johtaja Joe Hobbs. “Ilmastonmuutoksen ei taritse olla itseään toteuttava ennustus. Jokainen meistä voi vaikuttaa.”

Kampanjan taustalla oleva brasilialainen toimisto, Agencia Africa on luonut Salla 2032 Kesäkisahankkeelle graafisen ilmeen, verkkosivuineen, kisamaskotteineen ja edustusasuineen. Sallan kunta toimii kampanjan kasvoina.

Kampanjan verkkosivusto www.Savesalla.com kokoaa yhteen vinkkejä siitä, kuinka meistä jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen ja tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista.

