Sallassa toimitaan vastuullisesti

Sallalaisille luonto on aina ollut voimakkaasti läsnä. Sallassa eletään luonnon armoilla, mutta myös luonnosta ja sen antimista. Tätä myös tahdotaan vaalia ja säilyttää jatkossakin ja sen eteen on tehty viime vuosina töitä entistä enemmän.

Sallassa meille on tärkeää pitää huolta meidän tärkeimmästä vetonaulasta ja yhteistyökumppanistamme; luonnosta. Työtä ympäristön ja luonnon säästämiseksi

on tehty jo kauan ja osittain paikallisilla on luonnon kanssa ja armoilla eläminen syvällä geeneissäkin. Lähi vuosina on panostettu ympäristöasioihin todella voimakkaasti

ja olemmekin saaneet alueille uusia kierrätyspisteitä lisänä muovin keräyspiste. Hiihtokeskus pyörii nykyään täysin ekosähköllä ja vuokraa myös asiakkailleen ekosähköllä tankattuja e-fatbikeja sekä sähköautoa. Monet yrityksistämme ovat hakemassa omia ympäristösertifiointejaan ja ensimmäiset ovat jo saavutettukin, kun Sallatunturin Tuvat, Sallan Poropuisto sekä Keloravintola saivat omat Green Key sertifikaattinsa vuoden 2019 lopussa. Keloravintola oli Suomen ensimmäinen Green Key –sertifikaatin saanut ravintola! Salla on myös ollut pilottikohteena kotimaisessa Sustainable Travel Destination Finland ohjelmassa ja STF-listoille ovat jo merkittyinä Sallan Poropuisto sekä Sallatunturin Tuvat. Olemme myös tehneet omat asiakas- ja ympäristölupaukset joita jatkossa noudatamme. Lupaukset ovat luettavissa tässä jutussa sekä tarkemmin tietoa ympäristöteoistamme, kierrätysohjeista, luonnossaliikkumisen etiketeistä löytyy nettisivuiltamme osoitteesta visitsalla.fi.

Sallan 10 asiakaslupausta

1. PUHTAUS – SUOJELEMME PUHDASTA LUONTOAMME, JOTTA SAAT EDELLEEN

HENGITTÄÄ MAAILMAN PUHTAINTA ILMAA JA NAUTTIA RAIKASTA VETTÄ

• kerromme Sallan ilman puhtaudesta ja veden laadusta, ja miten se ilmenee

• kannustamme hanaveden käyttöön

• kerromme miten luonnossa liikutaan (yhtenäinen ohjeistus: ei roskata, tulenteko, ei meluta)

2. PAIKALLISUUS – SUOSIMME PAIKALLISIA TUOTTEITA SEKÄ TARJOAMME

PAIKALLISTA RUOKAA JA OSAAMISTA

• Työntekijämme osaavat kertoa paikallisuudesta (tuotteet, palvelut, historia, kulttuuri)

• Suosimme paikallisia tuotteita ja tuottajia.

3. ILMASTO – PIDÄMME HUOLTA YHTEISESTÄ ILMASTOSTAMME

• Tuotamme uusiutuvaa lämpöenergiaa paikallisesti ja suosimme uusiutuvaa sähköä

• Toimimme energia- ja vesitehokkaasti

• Liikumme ja tarjoamme mahdollisuuden liikkua vähäpäästöisesti: sähköauto yhteiskäytössä, kauppakyydit, kimppakyydit, koulukyydit, pyörätie

• Lajittelemme ja kierrätämme tehokkaasti (energiahyödynnettävä jäte, metalli, paperi, kartonki, pullot, lasi, pakkausmuovi).

• Teemme työtä biojätelajittelun käynnistämiseksi Sallassa

• Teemme töitä, jotta saamme tulevaisuudessa rautatien käyttöön tavara- ja henkilöliikenteeseen

• Hoidamme metsiämme kestävästi ja ylläpidämme hiilinieluja

4. LÄHILUONTO - TARJOAMME ELÄMYKSIÄ LÄHILUONNOSTA

• Meillä on tarjolla paikallisia marjoja, sieniä, riistaa, kalaa tai yrttejä

• Juomavesi on ensisijaisesti Sallan raikas hanavesi

• Opastamme lähiluonnossa kulkemiseen ja lähireittimme ovat helposti saavutettavissa (opas, infotaulut, teltat, kartat, opasteet)

• Retkiä vetää opas, joka kertoo luonnosta ja liikkumisesta sekä historiasta ja paikallisuudesta

• Kehitämme esteettömyyttämme

• Kehitämme luontoa kunnioittavaa matkailua

5. ELÄIMET – MEILLE ON KUNNIA-ASIA PITÄÄ HYVÄÄ HUOLTA ELÄIMISTÄMME

• Seuraamme eläimiemme hyvinvointia ja hoidamme asianmukaisesti: eläimilläkin on nimet, sairauslomat, vapaapäivät ja eläkesuunnitelma

• Toivotamme vieraamme tervetulleiksi tutustumaan hyvinvoiviin eläimiimme aidossa ympäristössä

6. RUOKA – TARJOAMME PUHDASTA, PERINTEISTÄ JA LÄHELTÄ

• Tarjoamme ruokaa lähialueelta ja pienten tuottajien tuotteita

• Ruoassa kunnioitamme paikallisia perinteitä ja raaka-aineita

• Tarjonnassamme on myös kasvisruokaa

• Tästä kaikesta kerromme myös ruokalistoillamme

• Vähennämme ruokahävikkiä

7. TURVALLISUUS JA LUOTTAMUS – SALLALAISET OVAT SANANSA MITTAISIA – ME

PIDÄMME SINUSTA HUOLTA!

• Opastamme asiakkaat helposti ja turvallisesti lähikohteisiin

• Jokaisessa yrityksessä on kerrottu miten voi liikkua turvallisesti ja miten esimerkiksi retkille tulee

• Oppaamme saavat jatkuvaa koulutusta myös turvallisuusasioissa

• Asiakkaat ohjeistetaan huomioimaan vuodenaikojen vaihtelut mm. liukkaus, pimeys, heikot jäät

8. VASTUULLISET VALINNAT – SALLAN MATKAILUTOIMIJAT SITOUTUVAT

VASTUULLISIIN HANKINTOIHIN JA TOIMINTATAPOIHIN

• Ostamme vastuullisesti

• Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa

• Luovumme muovikasseista ja muovisista kertakäyttöastioista

9. KULTTUURIPERINTÖ JA TARINAT – LUPAAMME ELÄÄ SALLASSA YLPEYDELLÄ

KUTEN ÄITIMME JA ISOISÄMME, LUONTOA JA HISTORIAA KUNNIOITTAEN, JA

OTAMME SINUT OSAKSI TÄTÄ

• Alueemme historia ja kulttuuriperintö ovat matkassa retkillä, nuotiotulilla ja safareilla

• Oppaamme perehdytetään Sallan historiaan ja perinteisiin

• Johdatamme eettiseen luonto-, metsästys- ja kalastuskulttuuriin

10. VIESTINTÄ – VIESTIMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI JA TOTUUDELLISESTI

• Viestimme jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista

• Kerromme Sallan alueen ympäristöasioista ja tekemästämme työstä avoimesti

• Autamme ja opastamme ympäristöystävällisyyteen

• Varmistamme, että koko henkilökuntamme toimii asiakaslupausten mukaisesti

• Kasvatamme uusia sukupolvia ja tulevia työntekijöitä vastuullisuuteen