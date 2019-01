Salo Cyber Talks -seminaari: Suomella ei ole varaa hukata mahdollisuuttaan kyberturvallisuuden kärkimaana

Salo IoT Campukselle kokoontui tänään lähes 200 elinkeinoelämän, koulutuksen ja ky-berturvallisuuden asiantuntijaa pohtimaan kyberturvallisuuden mahdollisuuksia Suo-melle Salon kaupungin järjestämässä Cyber Talks -seminaarissa. Lopputulos seminaa-rista oli selvä: puheenvuoroissa painotettiin, että pysyäkseen kehityksen kärjessä Suomi tarvitsee lisää alan osaajia elinkeinoelämään ja julkiselle sektorille. Kyberturval-lisuus pitää nähdä voimavarana, jonka osaaminen tuo Suomelle uusia mahdollisuuksia niin osaamisklusterina kuin taloudellisesti.

Salon kaupungin järjestämässä vuosittaisessa Salo Cyber Talks -seminaarissa pääpuhujana oli kyberturvallisuuden huippuasiantuntija, NATOn kyberkeskuksen johtajana sekä Viron puolustusministeriön alivaltiosihteerinä pitkään toiminut Sven Sakkov. Tällä hetkellä Sakkov toimii Tallinnassa turvallisuuspoliittisen ICDS-tutkimuskeskuksen johtajana. Sakkov haastoi puheenvuorossaan kyberturvallisuuden yhteydessä esiintyviä piintyneitä väittämiä, jotka korostuvat kansallisessa keskustelussa.

- Suomi on kyberturvallisuusalan kärkimaa. Suomella on alalla paljon hyvää osaamista ja tutkimusta, mutta sen käyttöön valjastamisen on oltava ketterämpää. Kyberturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön, sääntelyn ja terminologian ympärillä olevaan keskusteluun tarvitaan faktaa ja selvyyttä. Valtioilla on velvollisuus suojella kansalaisiaan muiden valtioiden toimijoiden kyberhyökkäyksiltä, Sakkov puhui tilaisuudessa.

Kansallista kyberturvallisuutta koskien eteenpäin katsovaa näkemystä puolestaan peräänkuulutti Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll. Limnéll sanoi, että käynnissä on kamppailu alan parhaista osaajista:

- Suomessa kyberturvallisuudessa on taloudellisesta ja poliittista potentiaalia, jota ei saa hukata. Turvallisuus on tulevaisuudessa entistä enemmän Suomelle kilpailuetu. J. V. Snellmanin sanoin ”Sivistyksessä on pienen kansan turva” - niin myös kyberturvallisuuden osalta. Tällä hetkellä jopa 95 % yrityksistä pitää Suomea hyvänä sijaintipaikkana turvallisuuden näkökulmasta. Tarvitsemme tähän vastataksemme alalle uusia osaajia jatkuvasti.

Limnéllin ja Sakkovin lisäksi tapahtuman puhujina kuultiin EU-parlamentaarikko Henna Virkkusta, joka valotti EU:n roolin merkitystä Suomen kansallisen kyberturvallisuuden kehityksessä. Myös Virkkunen painotti alan osaajien kouluttamisen tarvetta. Tilaisuuden muita puhujia olivat Suomen tietoturvayritysten klusterin toiminnanjohtaja Juha Remes sekä varatoimitusjohtaja Jari Mielonen Insta DefSec Oy:stä.

Kyberturvallisuudessa tarvitaan Salo CyberTalks -seminaarin mukaan tiivistä yhteistyötä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä. Kansallisen kyberturvallisuuden perustana on oltava koko yhteiskunnan läpileikkaava yhteistyö, jossa vältetään turhien siilojen syntymistä.