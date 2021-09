Salon seudulla lintuinfluenssaa – Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa toimintaohjeet

Lintuinfluenssaa on tavattu Salon seudulla metsästystä varten kasvatetuista ja luontoon lasketuista fasaaneista. Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka tarkoitus on suojella siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen levittämältä lintuinfluenssalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa rekisteröidyille lintujenpitopaikoille tarkemmat toimintaohjeet.

Tartuntavyöhykkeen sisällä tulee siipikarja ja muut tarhatut linnut siirtää sisätiloihin tai muutoin suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin. Myös lintujen siirtäminen alueelta ulos on kielletty. Toimenpiteiden tavoitteena on estää lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan ja sitä kautta pitää elinkeinon harjoittaminen käynnissä. Tartuntatapauksissa lintujenpitopaikan kaikki linnut jouduttaisiin lopettamaan ja tilat saneeraamaan, mikä aiheuttaisi tilalliselle merkittävät kustannukset. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on yhteydessä kaikkiin tartuntavyöhykkeen rekisteröityjen lintujenpitopaikkojen omistajiin. Niitä lintujenpitäjiä, joita ei ole tavoitettu viikonlopun aikana, pyydetään välittömästi ottamaan yhteys Lounais-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikköön: Jani Soini, p. 0295 018 115 Salon seudun fasaaneissa tavattu H5N1-lintuinfluenssa aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta ja saattaa edetä niin nopeasti, ettei taudin oireita välttämättä ehdi huomata ennen linnun menehtymistä. Lintujen metsästys on kielletty ja luonnossa liikkujia ohjeistetaan olemaan koskematta kuolleisiin tai sairaan oloisiin lintuihin. Lintuinfluenssavirus tarttuu huonosti ihmiseen, mutta ihminen voi olla välittäjänä ja tartuttaa villilinnun taudin tuotantoeläimeen. Havainnot lintujen joukkokuolemista tai kuolleena löytyneistä isoista petolinnuista voi tehdä kunnaneläinlääkärille. Lisätiedot Lounais-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikkö Jani Soini, p. 0295 018 115

Ruokaviraston uutiset Karttakuva tartuntavyöhykkeestä löytyy myös Ruokaviraston verkkosivustolta.