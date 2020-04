Salon Sokos uudistuu uudella kodintuoteosastolla

SSO:ssa koronaa torjutaan Pienillä hyvillä teoilla 1.4.2020 11:10:14 EEST | Tiedote

Asiakkaiden ja henkilökunnan terveys ja ostamisen turvallisuus on Suur-Seudun Osuuskaupassa keskeinen prioriteetti koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Osuuskaupassa on tehty lukuisia käytännön toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Näiden Pienien hyvin tekojen ideoimiseen on osallistunut hienosti koko henkilökunta. Myös asiakkaiden toiveita ja palautetta kuunnellaan koko ajan.