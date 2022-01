Saloon avataan uusi vaihtoautokeskus LA-auto

Lohjan Autokeskuksessa käyttöönotetut uudet vaihtoautokaupan toimintamallit Lohjalla ja Tammisaaressa ovat siivittäneet vaihtoautomyynnin yli 50 prosentin kasvuun edellisvuoteen nähden. Reipas kasvu on saavutettu siitäkin huolimatta, että markkina Suomessa on pysynyt ennallaan, ja että nykyisissä toimipisteissä kaivattaisiin kipeästi lisätilaa vaihtoautokaupalle.



"Lohjan Autokeskuksen, SSO:n sekä asiakasomistajan näkökulmasta oli luonnollista tarjota asiakkaille vaihtoehto myös Salon alueella. Maanantaina 3.1.2022 avataan Myllyojankatu 13:een iso 1400 m2:n kokoinen LA-auto, joka on erikoistunut vaihtoautojen myyntiin", kertoo Lohjan Autokeskus Oy:n toimitusjohtaja Niko Kähkönen.



”Alkuvalmistelut ovat sujuneet jopa ennakko-odotuksia paremmin ja autotaloon tulee yli sadan auton ja moottoripyörän valikoima, johon voi mukavasti sisätiloissa tutustua. Myymälätilasta löytyy asiakkaille myös viihtyisä lounge, jossa voi nauttia kupin kuumaa kaakaota tai kahvia,” vinkkaa autotalon päällikkö Vesa Petrell.



”Tavoitteena on kahtena ensimmäisenä vuotena hakea Salon vaihtoautomarkkinasta kymmenen prosentin markkinaosuutta hyödyntämällä mm. asiakasomistajamarkkinointia, sekä tämän lisäksi myydä pisteestä yli puolet myynnistä muualle Suomeen", jatkaa Kähkönen.