Salsa De Satanás -esitys kulttuurikeskus Caisassa on teatraalisen näyttävä, glamourinen ja itseironinen ”burleskin Rammstein”

Sirkus Aikamoinen tuo kulttuurikeskus Caisan lavalle villin sirkustaidetta, livemusiikkia ja burleskia yhdistävän esityksen. Räävitön komedia saa ensi-iltansa 30.9.2021.

Salsa De Satanás on teatraalinen sirkustaidetta, livemusiikkia ja burleskia yhdistävä esitys. Villi ja koominen esitys käsittelee viihdekulttuuria, seksuaalisuutta sekä kehollisuutta. Jos Rammstein tekisi burleskia tropiikissa niin se olisi tätä! Eri taiteet yhdistyvät energiseksi, mustan huumorin ja sopivuuden rajojen kanssa flirttailevaksi räävittömäksi komediaksi. Esitys vie katsojan risteilylle, jossa miehistöstä kuoriutuu estottomuuden, häpeämättömyyden ja yhteisöllisyyden räävitön juhlaorkesteri.

”Kauas on päästy siitä mistä lähdettiin. Alussa oli kaikenlaista noloa ja halpaa huumoria, onneksi matkalla löytyi vieläkin nolompaa ja halvempaa huumoria. Lopulta saatiin kasaan räävitön, häpeilemätön ja rokkaava esitys. Tässä saattaa jäädä taidepoliisit ja muut kriitikot pahasti jalkoihin. Nyt mennään meininki edellä, kieli poskessa, säästelemättä. Parasta on, kun on joukko aikuisia, jotka kieltäytyvät kasvamasta isoiksi”, kertoo Jouni Ruuth Sirkus Aikamoisesta.

Esiintyjinä on Sirkus Aikamoisesta tuttu Jouni Ruuth (Nahkanaama), muusikko Pentti Luomakangas, näyttelijä Ines Kakkonen ja muusikko Oskari Martimo (Knucklebone Oscar) ja lisäksi mukana on vieraileva sirkuksen maailmantähti.

Ohjausapu: Vilma Tihilä, Tuomas Vuorinen

Valosuunnittelu: Kauri Klemelä

Musiikki ja sävellys: Pentti Luomakangas

Äänisuunnittelu: Työryhmä

Tuotanto: Sirkus Aikamoinen

Tukijat: Kordelinin säätiö, Helsingin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus

Kesto: 55 min

Ikäsuositus: yli 12-vuotiaille

Kieli: suomi, sisältää puhetta

Liput: 10/6 e

Lisätiedot:

Mukana ronskia kielenkäyttöä, joka saattaa häiritä herkimpiä katsojia.



Esitykset:

30.9. klo 19 (ensi-ilta)

1.10. klo 19

2.10. klo 19

Caisa, Kaikukatu 4 B, Helsinki

www.caisa.fi

***********

Hyvä toimittaja, tervetuloa ensi-iltaan tai johonkin toiseen esitykseen! Saat pressiliput Caisasta kulttuurituottaja Jaana Lindmanilta, jaana.lindman@hel.fi.