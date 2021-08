Salsan tahdittamassa avioliittoromaanissa suomalaisnainen ja kuubalaismies sovittelevat askeliaan yhteen – eikä varpaille astumiselta vältytä

Jaa

Katja Keisala: Kuubalainen serenadi unelmoiville naisille

Arvostelupäivä 11.8.

Esikoisromaani Kuubalainen serenadi unelmoiville naisille kutsuu varmaotteisesti tanssiin. Suomalaisen naisen ja kuubalaisen miehen räiskyvän avioliiton käänteet tuntuvat absurdiudessaan aidoilta – kuubalaismiesten kylpyhuoneremonttia säestää raikuva salsa, anoppi suoltaa espanjankielistä valitusta, ylämäkeen hyytyvää Moskvitsia työnnetään keskellä kuubalaista slummia. Myrskyn keskellä on suomalainen nainen, joka kaipaa kuubalaista yhteisöllisyyttä ja elämäniloa. Voisiko hänkin oppia elämään niin? Ja lopulta: haluaako hän elää niin? Millä hinnalla?

Monikulttuurisen avioliiton kiehtova kuvaus myllertää ajatuksia parisuhteista. Kun tunnelma kotona kiristyy, onko syy kulttuurieroissa, sukupuolirooleissa vai Yhdysvalloissa, joka kurittaa Kuuban kansaa? Vai ovatko kotityöt ja vastuunottaminen yleismaailmallisia riidanaiheita, joita ei pääse pakoon, vaikka naisikin iloisen kuubalaisen?

Värikkäässä avioliittoromaanissa seuraava yllätys odottaa aina nurkan takana, eikä lukemista voi lopettaa, koska mitä tahansa voi tapahtua. Tunnelmat vaihtelevat itkusta nauruun, ja haikea melankolia kääntyy meheväksi sarkasmiksi.

YTT Katja Keisala toimii tutkijana ja opettajana. Hän on erikoistunut monikulttuurisen kasvatuksen ja työelämän kehittämiseen. Keisala on ollut naimisissa kuubalaisen miehen kanssa, ja hänellä on monikulttuurisia lapsia. Hän unelmoi yhä mielellään mutta ei odota unelmien vastaavan todellisuutta.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@atena.fi