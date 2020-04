Salvequickin uutuus hoitaa jalkojen yleisimpiä ongelmia hellävaraisesti

Salvequickin uutuus Foot Rescue All in One Cream tuo helpotusta jalkojen iho-ongelmiin. Voiteen vaikuttava ainesosa 1,5-pentanediolin antimikrobiologinen koostumus eliminoi jalkasilsaa ja pahaa hajua. Lisäksi se kosteuttaa ja pehmittää kuivaa ihoa hellävaraisen tehokkaasti ilman kutisevaa ja polttelevaa tunnetta. Tuote on saatavilla hyvin varustetuista apteekeista keväästä 2020 alkaen.

Valtaosalla ongelmia jaloissa

Tutkimusten mukaan valtaosa ihmisistä kärsii jostain jalkojen ongelmasta*. Jalkojen hiertymät ja rakot häiritsevät useammin kuin kerran vuodessa puolta vastaajista. Känsistä eli liikavarpaista kärsii lähes joka kolmas (30 %). Kuivat jalat vaivaavat keskimäärin reilua neljännestä (27 %) vastaajista. Naisilla kuivat jalat ovat selvästi yleisempi ongelma (38 %) kuin miehillä. Halkeilevat kantapäät ovat neljänneksen ongelma. Jalkojen paha haju vaivaa 14 % ja jalkasilsa 8 % vastanneista.

Jaloissa on kolme erilaista ihoaluetta, joista jalkapöydän iho on säären kaltaista, jalkapohjissa on paksu ihokerros ja varpaiden välissä on herkkä ja ohut iho. Erityisesti jalkapohjien iho tarvitsee runsaasti kosteutta. Kuiva iho on herkempi infektioille ja ihon kutina voi olla merkki lievästä kuivuuden aiheuttamasta tulehduksesta. Sen vuoksi kannattaa valita tuote, joka on suunniteltu erityisesti jaloille.

Jalkoihin muodostuvat kovettumat ovat puolustusreaktio ihoon kohdistuneeseen paineeseen ja hankaukseen. Sen vuoksi myös jalkojen raspausta suositellaan vältettäväksi. Raspauksen aiheuttama hankaus voi aiheuttaa kovettumia myös jalkojen niille aluille, joissa niitä ei ole ollut aiemmin. Suihkun, kylvyn tai jalkoja hemmottelevan jalkakylvyn jälkeen kannattaa iho rasvata huolellisesti, sillä lämmin vesi liuottaa ihon pinnasta luonnollista kosteutta ylläpitävää sarveiskerroksen rasvavaippaa.

Salvequickin uutuus on jalkojen pelastus

Uusi Salvequick Foot Rescue All in One Cream on monikäyttöinen ja poikkeuksellisen hyvin kosteuttava jalkavoide, joka hoitaa ja ehkäisee niin jalkasilsaa, halkeavia kantapäitä kuin kovettumia eli hyperkeratoosia. Lisäksi voide nopeuttaa ihon luontaista uudistumista sekä eliminoi pahaa hajua. Hyvin kosteutettu ja terve iho on myös vastustuskykyisempi infektioita ja sieniä vastaan. Voiteen vaikutukset voi havaita kahden viikon kuluessa.

Tieteellisessä Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications -julkaisussa julkaistiin maaliskuussa 2020 tutkimus, joka oli toteutettu Salvequick-jalkavoiteella. Avoimessa, yhden tutkimushaaran tutkimuksessa kaikilla jalkavoidetta käyttäneillä 46 koehenkilöllä jalkojen halkeamat, kovettumat ja/tai kuivat jalat vähenivät yli puoleen kahdessa viikossa. Kehityssuunta jatkui positiivisena neljän ja kahdeksan viikon hoitojakson edetessä. **

Salvequick Foot Rescue All in One Cream on luokan IIa lääkinnällinen laite ja sen vaikuttava ainesosa on patentoitu 1,5-pentanedioli, jolla on antimikrobisia ja vettä sitovia ominaisuuksia. Se stimuloi ihon luonnollisia uusiutumisprosesseja ilman ihoärsytystä. 1,5-pentaanidiolin passiivisen vaikutustavan ansiosta tuote soveltuu terveille jaloille jalkavaurioiden, kuten sienten ja haavaumien, ehkäisyyn.

Voiteen koostumus tekee siitä helposti levittyvän ja nopeasti imeytyvän. Voide sisältää aaprottimaruna-yrttiä, joka tekee tuotteeseen miellyttävän raikkaan tuoksun ja viilentävän tunteen.

Aikuisille tarkoitettua tuotetta annostellaan yksi pumpun painallus molempiin jalkoihin kahdesti päivässä. Käytettävä määrä vaihtelee hoidettavan alueen koon mukaan. Voide levitetään puhtaisiin ja kuiviin jalkoihin, ja sillä peitetään koko hoidettava alue. Tuotetta käytetään molempiin jalkoihin, ja kädet tulee pestä käytön jälkeen, jolloin muiden alueiden kontaminoituminen estetään. Jalkavoide ei sovellu lapsille tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville.

*Lähde: Novus helmikuu 2018 ja YouGov Market Mappings 2011–2017

** Lähde: Lundvall, M., Stenlöf, K. and Faergemann, J. (2020) A Prospective Single-Arm Investigation As- sessing Performance of a Multifunctional Foot Cream in Subjects with Tinea Pedis Interdigitalis and Heel Cracks, Calluses and/or Dry Feet. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 10, 20-27. https://doi.org/10.4236/jcdsa.2020.101003

Tuotetiedot:

Salvequick Foot Rescue All in One Cream

Koostumus: Aqua, 1,5-Pentanediol, Cetyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Isostearyl Isostearate, Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, Ceteth-20, Steareth- 20, Xanthan Gum, Artemisia Abrotanum Leaf/Stem Extract, Disodium Phosphate, Sodium Phosphate.



Pakkauskoko: 100 ml

Jälleenmyynti: Apteekit

Hinta: noin 29 euroa