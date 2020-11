Sami Hedberg tuo komedian suorana olohuoneisiin – uran ensimmäinen nettilive pikkujouluperjantaina 4.12.

Pandemia ja sen mukanaan tuomat kokoontumisrajoitukset muuttivat esiintyvien taiteilijoiden kuluvan vuoden suunnitelmat. Myös standup-koomikko Sami Hedberg joutui siirtämään kiertueensa, mikä vei lavaesiintymiset paitsi Hedbergiltä, myös nauruntäyteiset illat tuhansilta faneilta. Tuodakseen iloa ja lohtua nykyhistorian synkimpään pikkujoulukauteen, tarjoilee Sami Hedberg uransa ensimmäisen kerran esityksensä suoraan komedianystävien olohuoneisiin perjantaina 4.12.

Suomen suosituin standup-koomikko Sami Hedberg esiintyy normaalina kiertuevuotenaan yli 60 000 fanille. Hänen esityksensä ovat jo vuosien ajan olleet yksi lipunmyyntipalveluiden myyvimmistä kotimaisista tapahtumista. Tämän vuoden kiertueelle oli myyty ennakkoon yli kymmenen tuhatta lippua, mitkä siirrettiin odottamaan turvallisempia aikoja.

Päätös rakentaa yksi live-esiintyminen asetettujen kokoontumisrajoitusten ja suositusten puitteissa oli vaikea, mutta koronavuosi on paitsi padonnut koomikon esiintymishaluja, antanut myös aiheita komiikkaan. Sami Hedberg Live from Olohuone -show tuo olohuoneesta yleisön olohuoneisiin komedian lisäksi myös laulua, soittoa ja muita iloisia yllätyksiä.

”Päästäksemme vaikeiden aikojen yli, tulee meistä jokaisen kantaa kortemme kekoon. Vähintäänkin koronapirulaisen pysäyttämiseksi annettuja ohjeita noudattamalla, mutta myös mahdollisen muun osaamisensa avulla. Itse koen pystyväni tuottamaan ihmisille iloa ja hyvää mieltä ja nyt niille on tarvetta. Perutut pikkujoulut, eristäytyminen sekä epätietoisuus terveydestä ja töistä maksimoivat kurjuutta, mutta huolia voi käsitellä huumorin avulla. Toivonkin, että voisimme edes yhtenä iltana kokea naurun kokonaisvaltaisen voiman”, kertoo standup-koomikko ja näyttelijä Sami Hedberg ja jatkaa: ”Tämän yhden erikoisillan rakentaminen on vienyt itseltäni enemmän aikaa kuin minkään muun show’n tekeminen. Yksittäisvedossa on paljon mietittävää digitaalisesta jakelusta verkon yli aidosti toimivaan sisältöön, turvavälejä ja kokoontumisrajoituksia unohtamatta. Olen pitkän esiintymistauon aikana saanut kuitenkin valtavasti uusia ideoita ihmisten hauskuuttamiseksi. Illan ohjelma tuleekin sisältämään komedian lisäksi myös musiikkia ja laulua, mitkä tuovat olohuoneesta lähetettyyn esitykseeni omat haasteensa.”

Poikkeukselliset olot vaativat poikkeuksellisia toimia myös koomikolta

Komedia on kautta vuosituhansien ollut tapa käsitellä vaikeita asioita ja moderni standup jatkaa antiikin Kreikassa esiteltyä, kollektiiviselle naurulle perustuvaa komediaperinnettä. Korona kuitenkin pakottaa yleisön pysymään perhepiirissä kodeissaan, joten verkon kautta suorana lähetettävä komediailta asettaa koomikon uudenlaisen haasteen eteen. Suurten yleisömassojen nauru on komediaillan normaalia vuoropuhelua, mutta nyt show pitää toteuttaa minimimäärällä hauskuutettavia.

”Koko maailmaa koettelee nyt tappava, vakava tauti, ja sille ei tule nauraa. Ihmisten koronakäyttäytymismallit luovat kuitenkin herkullisia mahdollisuuksia huumorille. Nauru tarttuu jopa koronaa herkemmin ja teen parhaani, että saan kotona iltaansa viettävän yleisön niin sanotusti repeämään”, jatkaa Hedberg ja lisää: ”Tällaista suoraa striimikeikkaa en ole koskaan aiemmin tehnyt, joten on pakko tunnustaa, että tuhansien lavakeikkojen kokemuksellakin kameran takana olevan kotiyleisön eteen nouseminen jännittää. Onneksi minulla on lähipiiristäni läsnä muutaman ihmisen miniyleisö, joiden reaktioista näen miten juttuni toimivat.”

Hedberg antaa kotikatsomoille yksinkertaiset vinkit: ”Oma olohuone antaa yleisölle mahdollisuuden paitsi pysyä turvassa, myös rakentaa itselleen sopivimmat tarjoilut. Nyt ei tarvitse myöskään miettiä, mitä pistää keikalle päälleen. Olkaa kuitenkin varovaisia ja vastuullisia vierasmäärien kanssa. Tämä show onkin parhaimmillaan nautittaessa vain oman ydinporukan kanssa.”

Sami Hedberg Live from Olohuone -standup-esitys alkaa perjantaina 4. joulukuuta kello 20.00. Esityksen kesto on 1h 15min. Katseluoikeuden mahdollistava koodi (13,90 euroa) osoitteesta www.netkomedi.com. Show toteutetaan olohuoneesta olohuoneisiin minimikokoisen tuotanto- ja esiintyjäryhmän avustuksella.