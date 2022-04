Sami Ojala Publiva Oy:n toimitusjohtajaksi

TM, eMBA, Sami Ojala, 45, aloittaa Publiva Oy:n toimitusjohtajana 1.8.2022. Yritykseen kuuluu kolme kirja-alan toimijaa, jotka ovat Edukustannus, Kirjapaja ja Lasten Keskus. Ojala siirtyy kustantamoon Lasten ja nuorten keskus ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä. Lasten ja nuorten keskus ry on lapsi- ja nuorisotyön järjestö ja Publiva Oy:n pääomistaja. Ojala on toiminut kustantamon hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018. Toimitusjohtajana hän seuraa Juha-Pekka Heinosta, joka on ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti kehittänyt kustantamon liiketoimintaa.

Sami Ojala on toiminut aiemmin Innofactor Oyj:n liiketoimintajohtajana, ja hänellä on pitkä kokemus sekä hallinnollisesta työstä että toimimisesta nuorten parissa ja mediassa.

”Samalla kun olen nauttinut tehtävästäni Lasten ja nuorten keskuksessa, olen myös kaivannut entisestä työstäni monia liike-elämälle tyypillisiä puolia. Siksi ratkaisu siirtyä työskentelemään takaisin bisneksen pariin on minulle luonteva ja monin tavoin oikea. On mahtavaa päästä luomaan uutta sisältöä asiakkaiden elämään yhdessä Publivan osaavan henkilöstön kanssa”, Ojala sanoo.

”Sami on kehittänyt hallitustyöskentelyä ja vaikuttanut vahvasti uuden strategian suunnitteluun ja toteutukseen. Hän on erinomainen valinta toteuttamaan tätä menestyksekästä strategiaa”, toteaa Kaisu Karvala Publivan hallituksesta.

”Hallituksen puheenjohtajana Sami on perehtynyt kustantamoon perusteellisesti ja tuntee yhtiön erittäin hyvin. Uutena toimitusjohtajana hänellä on hyvät edellytykset vauhdittaa entisestään kustantamon kasvua ja menestystä ”, sanoo uusiin tehtäviin siirtyvä toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen.





Publiva Oy on kirjankustantamo, joka yhdistää kolme tunnettua ja vahvaa kustannusalan toimijaa.

Edukustannus tarjoaa laadukkaita ja motivoivia välineitä oppimiseen ja opettamiseen. Edukustannus on toteuttanut uusia oppimisratkaisuja vuodesta 2011.

Kirjapaja kustantaa tietokirjoja elämäntaidon, hyvinvoinnin, kulttuurin ja yhteiskunnan aloilta. Edustettuna on myös maailmankatsomuksellinen ja teologinen kirjallisuus sekä kirkolliset kirjat. Kirjapaja on julkaissut kirjoja jo vuodesta 1942.

Lasten Keskus tunnetaan laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista sekä kasvatukseen liittyvästä ammattikirjallisuudesta. Lasten Keskus on julkaissut kirjoja vuodesta 1974.

Kustantamot yhdistivät liiketoimintansa vuosina 2013 ja 2014.