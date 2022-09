Sampo Kautto Wirmaxille

Sampo Kautto (Ins. talonrakennustekniikka) on aloittanut hallituksen puheenjohtajana ja yhtiön kehitysjohtajana Wirmax Oy:ssä 31.8.2022

Kauton vastuulla on kasvustrategiamme kehittäminen ja rahoitusasiat. Laajan kokemuksensa kautta hän tulee vahvistamaan myös yrityksen muuta kehitystä.

Sampolla on laaja kokemus ja vahvat näytöt alan yritysten johtamisesta. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana ja hallituksessa itse perustamissaan YIT Talon Tekniikka Oy:ssä ja Homerun.net-palvelussa sekä toimitusjohtajana Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:ssä (nyk. osa Consti Talotekniikka Oy:tä).

Upeaa, että saamme erittäin vahvan osaajan ja alan vaikuttajan meille kollegaksi Wirmaxille.

Lämpimästi tervetuloa Sampo!

”On hienoa aloittaa taas pienen tauon jälkeen kasvuhakuisessa yrityksessä. Olenkin jo tutustunut tärkeimpiin avainhenkilöihin ja uskon että tällä tiimillä on mahdollisuudet kehittää talotekniikan palvelut uudelle tasolle. Kiinteistöissä on yhä enemmän tarpeita laajempiin kokonaisuuksiin talotekniikassa ja meiltä saa jo nyt poikkeuksellisen laajat palvelut. Tätä on kiva lähteä kehittämään ”, Kautto toteaa