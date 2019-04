Samuli Heimosen toinen taiteilijatapaaminen to 11.4. Kimmo Pyykkö -taidemuseossa

Samuli Heimosen Monesta yksi -näyttelyn on nähnyt jo liki 5000 ihmistä. Ensi torstaina 11.4. klo 17.30 on toinen mahdollisuus tavata taiteilija ja kuulla hänen itsensä kertomana näyttelystä sekä taiteellisista vaikutteistaan. Tilaisuus Kimmo Pyykkö -taidemuseon toisessa kerroksessa on kaikille avoin ja maksuton. Huomaathan kuitenkin, että tilaan mahtuu rajoitettu määrä ihmisiä.

Kuva ensimmäisestä Samuli Heimosen taiteilijatapaamisesta. Samuli Heimonen seisoo teoksensa E Pluribus Unum (2018) edessä taidemuseon toisessa kerroksessa.

Ensimmäisen taiteilijatapaamisen jälkeen helmikuussa taidemuseon toinen kerros oli täynnä ihmisiä, jotka paitsi olivat vaikuttuneita Samuli Heimosen teoksista, myös hänen kertojantaidoistaan. Jos et silloin päässyt paikalle, on ensi viikolla uusi tilaisuus. Torstaina 11.4. klo 17.30 pidetään Samuli Heimosen toinen taiteilijatapaaminen. Tule kuulemaan paikan päälle taiteilijan itsensä kertomana näyttelyyn liittyvistä taiteellisista vaikutteista ja tarinoista teosten taustalla. Samuli Heimonen avaa näyttelyn teemoja ja taiteellista työskentelyään Samuli Heimosen näyttelyssä Monesta yksi on kaksi teemaa, joista ensimmäinen käsittelee mosaiikkeja. - Kerron taiteilijatapaamisessa tämän näyttelyni teoksista ja erityisesti mosaiikeista, siitä mihin ajastus mosaiikeissa perustuu. Puhun myös laajemmin taiteesta ja erityisesti omasta taiteestani pitkässä linjassa, kertoo Samuli Heimonen. Heimonen puhuu myös eläinaiheiden osuudesta ja susiaiheisista muotokuvista taiteellisessa työskentelyssään. - Kiinnostavaa on tämä suden kaksijakoisuus. Se, miten susi näyttäytyy uhkaavana ja pelottavana, mutta mielenkiintoisena. Yksi toistuva linja taiteessani on juuri uhkaavan ja puoleensavetävän yhdistelmä. Se on esiintynyt teoksieni eri teemoissa ja aiheissa läpi vuosien. Toki pohdin myös eläinaiheitani, koiria, susia ja niiden eroa sekä sitä, miten nämä aiheet ovat toistuneet taiteellisessa työssäni, summaa Heimonen tulevaa. Kysy taiteilijalta tai tuo kysymyksesi ennakkoon taidemuseolle Taiteilijatapaaminen pidetään to 11.4. klo 17.30 Kimmo Pyykkö -taidemuseon toisessa kerroksessa. Taiteilijatapaamisessa on varattu runsaasti myös yleisön kysymyksille, joita voit esittää itse tilaisuudessa suoraan taiteilijalle. Voit myös lähettää tai tuoda sinua pohdituttavat kysymyksesi taidemuseolle etukäteen! Tule ajoissa paikalle, sillä tilaisuus on kaikille avoin ja sinne on vapaa pääsy, mutta istumapaikkoja taidemuseon toisessa kerroksessa on rajoitetusti. Samuli Heimosen näyttely Monesta yksi on avoinna 19.5. saakka. Medialle: Media on tervetullut taiteilijatapaamiseen. Liitteenä kuva ensimmäisestä Samuli Heimosen taiteilijatapaamisesta. Kuvassa Samuli Heimonen seisoo teoksensa E Pluribus Unum (2018) edessä taidemuseon toisessa kerroksessa. Muita teoskuvia ja henkilökuvia taiteilijasta voi pyytää taidemuseon tiedottajalta.

