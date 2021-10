Sankarihautojen tarinat-avausjuhla Oulussa– ”Meidän velvollisuutemme on ylläpitää veteraaniperinnettä”

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi tervehyksessään pitävänsä omalta osaltaan huolen, että puolustushallinnon ja veteraanien toimintaa tukevien, ja perintöä vaalivien tahojen tiivis yhteys säilyy sekä arvostus veteraaneja kohtaan osoitetaan käytännön toimenpitein.

Puolustusministeri katsoo, että Sankarihautojen tarinat –hanke on erinomainen käytännön esimerkki arvostuksen osoittamisesta veteraaneja kohtaan, sillä hankkeessa toteutuu hienosti veteraanien perinnön vaaliminen nykyaikaisin menetelmin.

Seurakunnat edelläkävijöitä

Omassa puheenvuorossaan Savolainen teroitti omakohtaisen tarinan merkitystä, että myös nuorempia kansalaisia saadaan tutustumaan vanhempien sukupolvien elämään ja saavutuksiin.

”Olen ylpeä, että tällainen hanke on lähtemässä liikkeelle Oulun seurakunnasta, ja että tätä pilotoidaan täällä Intiön hautausmaalle haudattujen sotasankareiden tarinoilla”, ylijohtaja kannusti toimijoita.

”Tarinoiden myötä he voivat tulla lähemmäksi meitä nyt ja tulevaisuudessa,” hän jatkoi, muistellen esikuntansa kanssa käytyjä pohdintoja takavuosien käynnillään Utajärven kirkkomaan sankarihaudoilla.

Savolainen uskoi, että nyt julkistetulle tarinankeruuhankkeelle on sosiaalinen tilaus. Sodasta on kulunut aikaa niin, että uusilla sukupolvilla on vain vähän, jos ollenkaan, henkilökohtaista kosketusta sotiemme veteraaneihin tai sota-ajan kokeneisiin.

”Tämä hanke tulee vastaamaan tähän tarpeeseen, ja uskon, että kansalaiset löytävät itsensä tiedon äärelle.”

