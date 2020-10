Sanna Kranjc Retriever Suomen markkinointi- ja viestintäpäälliköksi

Mediaseuranta- ja -analyysitoimisto Retriever on nimittänyt Sanna Kranjcin Marketing and Communications Managerin tehtävään 12.10.2020 alkaen. Kranjc siirtyy tehtävään yhtiön sisältä Media Analysis Managerin määräaikaisesta sijaisuudesta Eevi Alanissin palatessa perhevapaalta. Kranjc jatkaa yrityksen johtoryhmän jäsenenä.

Sanna Kranjc on toiminut ennen Retrieverille tuloaan muun muassa viestintäpäällikkönä valtionyhtiö Vimanassa (nyk. osa DigiFinlandia) sekä Keskuskauppakamarissa.

”Olen erittäin iloinen, että pääsen jatkamaan työtä Retrieverillä ja viestinnän mittaamisen parissa. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että viestintä nähdään suomalaisissa organisaatioissa strategisena toimintona ja organisaation tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana. Mitattavien tavoitteiden asettaminen viestinnän tekemiselle tarjoaa viestijöille keinot työnsä arvon osoittamiseen lukujen kautta. Kannustan kaikkia viestinnän ammattilaisia johtamaan viestinnän tavoitteet organisaation strategiasta ja mittaamaan niiden toteutumista. Näin viestintä voi tehdä näkyväksi roolinsa strategian toteutumisen edistäjänä”, Kranjc sanoo.

Retriever on Pohjoismaiden johtava mediaseuranta ja -analyysitoimisto. Yrityksellä on toimistot Helsingin lisäksi Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Retriever Suomi Oy on marraskuussa 2016 perustettu yhteisyritys, jonka omistavat Retriever-konserni ja Suomen Tietotoimisto STT. Retriever Suomen liikevaihto oli vuonna 2019 reilut 2,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2018.