Sanna Marin listasi SDP:n tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle Mäntsälässä

SDP:n kansanedustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Sanna Marin hahmotteli seuraavan hallituksen ohjelmaa tänään Mäntsälässä. Hän oli puhumassa puolueen tavoitteista ja eduskuntavaaleihin valmistautumisesta Uudenmaan Sosialidemokraattien piirikokouksessa.

- SDP haluaa tehdä uudistuksia, jotka edistävät taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää, ja sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Uudistustemme lähtökohtana ovat arvot: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

SDP:n työlistalla ovat koulutuksen ja työelämän tasa-arvon vahvistaminen, sosiaaliturvan parantaminen, verotuksen uudistaminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Konkreettisina esityksinä Marin listasi muun muassa perhevapaiden uudistamisen, oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle ja kestävän kehityksen arvonlisäveron.

- On kriittistä, että SDP on suurin puolue ensi kevään eduskuntavaaleissa, sillä seuraavan neljän vuoden aikana otetaan ensimmäiset askeleet niiden isojen tavoitteiden osalta, joita meillä on 2030-luvun Suomelle, Marin sanoi.