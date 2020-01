Sanoma Pro panostaa vahvasti koulutien alkuun ja tuo markkinoille uuden aapisen sekä alakoulun A1-englannin sarjan

Sanoma Pron uusissa materiaaleissa opitaan monia pienelle koululaiselle tärkeitä taitoja. Ekaluokkalaiset opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja korostavan uuden Ystävien aapisen parissa sekä pääsevät oppimaan englantia positiivisen pedagogiikan tukemana.

Opetussuunnitelman mukaiset toiminnallisuus, tunnetaidot, monilukutaito ja eriyttäminen ovat alkuopetuksen sarjoissa vahvasti mukana. Ystävien aapisen sisältöjä on hiottu yhdessä yli sadan alkuopettajan kanssa ympäri Suomea. Alakoulun A1-englannin Come with me! -sarjassa positiivinen pedagogiikka kulkee mukana läpi koko sarjan. Tavoitteena on, että oppilas saa positiivisen kuvan itsestään aktiivisena kielenoppijana.

Ystävien aapinen luo vahvan perustan luku- ja kirjoitustaidolle ja opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja

Uudessa Ystävien aapisessa yhdistyvät vankka pedagoginen osaaminen ja mukaansatempaava tarina, jonka on kirjoittanut palkittu kirjailija Anneli Kanto. Uudenlainen, animaatiostudion luoma, kuvitus ja innostava musiikki herättävät tarinan henkiin ja houkuttelevat oppilaan lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan.

Miten tunne- ja vuorovaikutustaidot näkyvät Ystävien aapisessa?

Tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat oppilaiden kykyä ymmärtää omia ja toisten tunteita, mutta ne liittyvät myös keskeisesti kykyyn toimia koulumaailmassa ja myöhemmin arki- ja työelämässä.

Kannon tarinoissa kutkutellaan nauruhermoja, mutta lukuvuoden aikana käsitellään vaikeitakin tunteita. Harjoitusten ja yhdessä tekemisen avulla opetellaan, miten vaikkapa kateutta tai epäonnistumisen tunnetta voi käsitellä sekä miten ristiriitatilanteita ratkotaan.

Ensimmäinen vieras kieli voi alkaa jo ennen lukutaidon kehittymistä. Miten Come with me! innostaa kielen opiskeluun?

Kieltä opetetaan toiminnallisesti leikkien, laulaen ja pelaten. Come with me! -sarjassa musiikilla on merkittävä rooli. Tarttuvien laulujen avulla uudet sanat jäävät helposti mieleen, ja samalla niiden äänneasu tulee tutuksi. Lauluissa vaihtelevat erilaiset musiikkityylit aina rap-musiikista rockiin.

Positiivinen pedagogiikka kulkee sarjassa mukana. Siinä luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen on keskeisessä asemassa. Sitä voidaan soveltaa myös itsearviointiin ja oman minäkuvan rakentamiseen.

Faktoja sarjoista:

Sarjoissa on samaistuttavia hahmoja, joista tulee ystäviä koulutielle. Pienten koululaisten tavoin he kokevat iloa, onnistumisia, harmeja ja riitoja.

Arttu-sovellus herättää oppikirjat henkiin videoiden ja äänitiedostojen avulla helposti oppilaan omalla mobiililaitteella. Uutuutena applikaatioon tulee 3D-animoituja tehtäviä.

Sarjojen mukaansatempaavat laulut kuljettavat tarinoihin. Englannin opiskelussa laulut opettavat ääntämistä.

Toiminnallinen oppimateriaali innostaa ja motivoi opettajaa sekä oppilasta.

Värikkäät harjoituskirjat innostavat ja palkitsevat oppilasta johdonmukaisesti etenevillä tehtävillä.

Ystävien aapinen -sarja eriyttää alas- ja ylöspäin ja tarjoaa materiaalia myös suomi toisena kielenä-oppilaille.

Tekijät

Ystävien aapisen tekijät: Johanna Asplund, Arttu Hartikainen, Matti Ryhänen, Johanna Tamminen ja Anneli Kanto. Kuvittajat: Kiira Mukka ja Tiia Reijonen / Brink Helsinki. Musiikin säveltäjä ja tuottaja: Jyri Sariola.



Come with me! -tekijät: Samantha Harjula, Minna Heikkinen, Perttu Läykki, Virpi Pere, Helmi Ryösä ja Elfi Turpeinen. Kuvittajat: Liisa Kareranta ja Tuuli Juntunen. Musiikki: Perttu Läykki ja Matti Kallio.