Sanoma Pron Arttu-sovellus nousi yleisön suosikiksi parhaana oppimisratkaisuna – muutti käsityksen perinteisestä oppikirjasta

Opetusalan ihmiset äänestivät Arttu-mobiilisovelluksen suosikikseen kilpailussa, jossa eOppimiskeskus etsi innovatiivisia oppimisratkaisuja. Tuomaristo palkitsi Artun myös kunniamaininnalla. Lisättyä todellisuutta hyödyntävällä Arttu-sovelluksella oppikirjan sivuilta voi katsella oppisisältöön liittyviä videoita ja kuunnella äänitteitä.

Arttu on Sanoma Pron mobiilisovellus, jonka avulla oppikirjasta voi katsoa videoita ja kuunnella äänitteitä. Sovellus tunnistaa oppikirjan sivulta kohdan, johon on tarjolla lisämateriaalia. Arttuun pääsee ilman kirjautumista, joten käyttö onnistuu nopeasti missä vain.

- Arttu tuo painettujen kirjojen käyttäjille pääsyn digitaaliseen sisältöön – se herättää kirjat eloon. Oppilas voi vaikkapa kuunnella kännykällään, miltä vieraat kielet kuulostavat natiivin ääntäminä. Ekaluokkalainen voi seurata videon avulla, miten kirjain tehdään. Kirjojen tekstejä voi myös kuunnella ääneen luettuina, kertoo Artun tuotepäällikkö Jukka Keränen Sanoma Prolta.

Arttu palkittiin kilpailussa kahdesti: se voitti yleisöäänestyksen ja sai kunniamaininnan tuomaristolta. Raadin mukaan interaktiivinen ja osallistava Arttu-sovellus luo siltaa perinteisen oppimateriaalin ja uuden teknologian välille innostavasti ja avaa laajan aineistopankin oppijan käyttöön.

- Oli hienoa pokata kunniamaininta Artulle ja Sanoma Prolle! Ja oli upeaa, että opetusalan ihmiset pitävät Artusta niin, että äänestivät sen suosikikseen. Olenkin saanut kuulla usein vau-kommentin, kun opettajat ovat hämmästelleet Artun helppokäyttöisyyttä. Artun peruskonsepti on kiistattoman hyvä, ja jatkuvalla kehityksellä olemme edelleen parantaneet käyttökokemusta. Tuoreimmassa uudistuksessa selkeytimme valikkorakennetta ja nopeutimme sovelluksen toimintaa, Keränen sanoo.

Palkinnot tulivat Suomen eOppimiskeskuksen järjestämässä valtakunnallisessa eEemeli-kilpailussa, jossa etsitään parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja. Tänä vuonna kilpailu etsi innovatiivisia, sisällöltään ja toiminnallisuudeltaan laadukkaita oppimista edistäviä tuotteita ja palveluita. Sanoma Pron Arttu-sovellus palkittiin opetusalan Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) –konferenssissa Hämeenlinnassa 12.4.2018.

Suunnittelupöydältä puhelimiin muutamassa kuukaudessa

- Parisen vuotta sitten meillä heräsi ajatus, että voisimme tarjota digitaalisia sisältöjämme myös painettujen koulukirjojen käyttäjille. Asetimme palvelulle ehdoksi, että oppilas voi ottaa sen helposti käyttöön ilman varsinaisen digikirjan ostoa. Asia eteni ideasta toteutukseen todella vauhdikkaasti, tuotepäällikkö Keränen Sanoma Prolta kertoo.

Sanoma Pro aloitti kehitystyön mobiilikumppanin kanssa syksyllä 2016. Ensimmäiset oppilaat katsoivat digisisältöjä kirjoistaan jo tammikuussa 2017.

- Arttu on tiettävästi ainoita lisättyä todellisuutta hyödyntäviä sovelluksia, joilla oppilaat voivat rikastaa omia koulukirjojaan. Moni opettaja onkin kertonut meille valinneensa meidän kirjasarjan juuri Artun vuoksi, Keränen jatkaa.

Runsaan vuoden jälkeen Arttu on ladattu sovelluskaupasta noin 20 000 laitteelle. Uutuutena se laajeni tänä keväänä myös ammatillisen opetuksen materiaaleihin. Lähihoidon opiskelijoille on tarjolla esimerkiksi runsaasti videoita hoitotyön tilanteista ja kädentaidoista. Aivan uutta näkökulmaa tuovat eri sairauksien kokemusasiantuntijat, jotka kertovat sairaudestaan ja siitä, mitä he toivoisivat hoitotyöntekijöiden ottavan huomioon heidän hoidossaan.

Faktat

Arttu on Sanoma Pron mobiilisovellus, joka hyödyntää lisättyä todellisuutta.

Sovelluksen avulla painetusta oppikirjasta voi katsella lisämateriaalia, esimerkiksi videoita.

Arttu tuotiin markkinoille tammikuussa 2017.

Arttu-materiaalia on tarjolla Sanoma Pron kaikkien kouluasteiden kirjoihin, noin 30:een oppikirjasarjaan.

Artun käyttö on maksutonta, eikä käyttö vaadi kirjautumista. Sen voi ladata älypuhelimeen sovelluskaupasta.

Lisätietoa: sanomapro.fi/arttu

Arttu voitti yleisöäänestyksen, sai kunniamaininnan ja oli kolmas Suomen eOppimiskeskus ry:n järjestämässä eEemeli-kilpailun yrityssarjassa. Arttu palkittiin ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa 12.4.2018.



Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: tiedottaja Leena Seppänen, Sanoma Pro Oy, p. 040 559 3013