Santen myy Tampereen tuotantolaitoksen NextPharmalle – tuotanto säilyy Tampereella

Santen tutkii, kehittää, markkinoi ja myy resepti- ja käsikauppalääkkeitä sekä laitteita. Silmälääketieteeseen erikoistunut Santen on pitkään ollut silmälääkkeiden markkinajohtaja Japanissa ja on nyt markkinajohtaja myös EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). Yli 130 vuoden aikana kertyneen tieteeseen perustuvan osaamisen ja organisaation kyvykkyyksien ansiosta Santenin tuotteet ja palvelut ovat saatavilla yli 60 maassa edistäen potilaiden, heidän läheistensä ja koko yhteisön hyvinvointia. Lisätietoja on osoitteessa www.santen.com (globaali) ja www.santen.eu (EMEA).

NextPharma on Euroopan johtava lääkkeiden sopimuskehittäjä ja -valmistaja. Yhtiöllä on viisi toimipistettä Saksassa ja Ranskassa yksi toimipiste. NextPharma toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti, ja viidellä sen kuudesta tuotantolaitoksesta on FDA:n hyväksyntä. NextPharmalla on asiantuntemusta kiinteistä ja puolikiinteistä aineista sekä ei-steriileistä nesteistä, ja yhtiö tarjoaa palveluja lääketieteellisestä kehityksestä, kliinisistä valmisteista, tuotannon skaalauksesta ja prosessin validoinnista erilaisten annostusmuotojen (tabletit, kapselit, rakeet, jauheet, pelletit, geelit, voiteet, sumutteet ja siirapit) kaupalliseen valmistukseen. Lisäksi se tarjoaa laajan valikoiman pakkausratkaisuja, kuten läpipainopakkaukset, pullot, pussit, puikot ja putkilot. NextPharman asiantuntemus ja osaamiskeskukset mahdollistavat ainutlaatuisen palvelutarjonnan hyvin spesifeillä erikoisaloilla, kuten hormonivalmisteet, kefalosporiinit, penisilliinit, huumaavat lääkkeet, vähitellen lääkeainetta vapauttavat tuotteet sekä lapsille tarkoitetut lääkevalmisteet. Lisätietoja osoitteessa www.nextpharma.com.