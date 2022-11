Sapelinmäen työväen asuintaloon kohdistuvaa rakennussuojelupäätöstä ei kumottu Kemiönsaaren Taalintehtaalla

ELY-keskus on suojellut rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla Sapelinmäessä sijaitsevat työväen asuintalot Övre Sabbels I, Övre Sabbels II (322-492-1-338), Övre Sabbels III (322-492-1-339) ja Dalsborg (322-492-1-340) pihapiireineen. Kohde on osa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) aluerajausta Taalintehtaan historiallinen teollisuusalue. Osana neljän rakennuksen yhtenäistä ryhmää Sapelinmäen kallioisen mäen rinteessä Övre Sabbels I edustaa kookkaana työväen luhtikäytävätalona varsin erikoista rakennustyyppiä ja sillä on keskeinen asema maisemassa. Rakennukset sijaitsevat maakuntakaavassa merkittävän rakennetun ympäristön alueella, jossa osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät vaalittavat rakennetut ympäristöt.

Prosessin aikana kuultiin Museovirastoa ja Varsinais-Suomen liittoa, kiinteistön ja rakennuksen omistajaa sekä naapureita. Museovirasto totesi lausunnossaan, että rakennus on ränsistyneestä ulkoasusta ja rikkoutuneista rakennusosista huolimatta monin osin hyväkuntoinen ja kunnostettavissa oleva. Rakennus on myös säilynyt alkuperäisen rakennustavan mukaisena ja tarjoaa edelleen lähtökohdan säilyttävälle korjaustavalle, jossa alkuperäiset rakennusosat ensisijaisesti kunnostetaan ja elinkaarensa päässä olevat uusitaan alkuperäistoteutusta vastaaviksi. Sekä Museovirasto että Varsinais-Suomen liitto toivat lausunnoissaan esille, että rakennussuojelupäätöksestä vapautuminen rakennuksen kunnossapidon laiminlyömällä ei ole toivottava kehityssuunta.

ELY-keskus arvioi asiaa rakennuksen arvon ja kunnon sekä turvallisuusnäkökulman huomioiden. Päätöksen perustelujen mukaan rakennus ei ollut menettänyt kulttuurihistoriallista arvoaan niin, että suojelupäätös tulisi kumota sen osalta. Lisäksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisella katsottiin olevan maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) perustuva velvollisuus viime kädessä huolehtia välttämättömistä rakennuksen kunnossapitoon liittyvistä toimenpiteistä niin, ettei rakennus vaaranna turvallisuutta.