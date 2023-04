Sarastia Oy käynnistää muutosneuvottelut

Hyvinvointialuesiirtymän ja -käyttöönottojen jälkeen talous- ja henkilöstöpalveluyritys Sarastia Oy käynnistää muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on tervehdyttää yrityksen taloutta. Sarastia on kuntien ja hyvinvointialueiden omistama in house -yhtiö.

Muutosneuvottelujen piirissä on Sarastia-konsernin emoyhtiön Sarastia Oy:n työntekijät pois lukien Sarastia365-ohjelmistotuotteiden tuotekehitys ja yhtiön digiyksikkö. Mahdolliset työtehtävien ja työsuhteiden muutokset koskevat korkeintaan 130 työntekijää. – Hyvinvointialueuudistukseen liittyvät käyttöönottoprojektit ovat päättymässä ja vuoteen 2024 mennessä kymmenen pääosin pienten kuntien asiakkuutta tulee päättymään. Painopiste siirtyy jatkuvaan palveluun, jossa yhtiö tavoittelee palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamista, johtaja Veli-Matti Heiskanen kertoo. In house -yhtiönä Sarastia tavoittelee toiminnallaan ensisijaisesti yhteiskunnallista hyötyä tuottamalla palveluja omistajayhteisöilleen. Pienellä positiivisella tuloksella turvataan yrityksen investoinnit ja taloudelliset toimintaedellytykset. – Kustannussäästöjen lisäksi tavoittelemme muutoksella myös organisaatiorakennetta, joka vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin, johtaja Veli-Matti Heiskanen kertoo. Sarastia lupaa, että talous- ja henkilöstöpalvelujen toimitus ja laatu turvataan muutosneuvotteluprosessissa ja niiden päätyttyä. Muutosneuvottelut alkavat 25.4.2023. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

