Sarastia Rekryn Jaana Jantola: Hoivatyöntekijät uudenlaiseksi osaksi soten henkilöstöratkaisua

THL:n torstaina julkistamassa kyselyssä Vanhuspalveluiden tuottajat haluaisivat kaksinkertaistaa hoiva-avustajien määrän – esteenä heikko saatavuus - Tiedote - THL käy ilmi, että vanhuspalveluita tuottavat olisivat valmiita palkkaamaan paljon nykyistä enemmän hoiva-avustajia, jos heitä vain olisi tarjolla.

Vuonna 2021 lähes 200 000 toteutunutta työkeikkaa lähinnä sotealalla hoitaneen Sarastia Rekryn keikkatilastoistakin voi huomata, että hoivatyöntekijöiden tekemien keikkatöiden määrässä on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia.

Tällä hetkellä Sarastia Rekryn keikkatyöntekijöiden yleisin tutkinto on lähihoitaja:

Hoitaja-nimikkeellä (lähi- tai perushoitajakoulutuksella) tehdään myös suurin osa keikkatöistä. Alla oleva graafi kuvaa tammi-kesäkuun tilannetta 2022:

SaRessa käytetään hoiva-avustajista nimikettä hoivatyöntekijä. Hoivatyöntekijöitä ovat SaRessa pääasiassa hoiva-avustajakoulutuksen käyneitä työntekijöitä, mutta tilaavan yksikön harkinnan mukaan he voivat olla myös vailla hoiva-avustajan koulutusta. Se miten hoivatyöntekijän työpanos lasketaan hoitajamitoitukseen arvioidaan yksiköissä.

Hoivatyöntekijöiden tekemien keikkatöiden määrässä on tapahtunut muutoksia.

Koronapandemian alussa helmi-maaliskuussa 2020 tapahtui käänne, jossa sairaanhoitajien tekemät keikkatyötunnit ylittivät hoivatyöntekijöiden tekemien tuntien määrä. Lähihoitajien tekemien tuntien määrä oli silloinkin omalla, korkeammalla tasollaan.

Pohdittaessa syitä muutokselle, näyttää siltä, että sairaanhoitajia tarvittiin ja tilattiin uudessa tilanteessa enemmän kuin hoivatyöntekijöitä. Koronaohjeistuksista, suluista ja liikkuvuusrajoitteista johtuen keikkatyötilaukset laskivat merkittävästi, jolloin keikkatöihin oli myös tarjolla suhteessa enemmän sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneita.

Moni myös, että on velvollisuus tarttua tärkeisiin töihin. Tätä käsitellään mm. Sarastia Rekryn Keikkatarinoita-podcastin jaksossa 6 (Keikkatarinoita 6: Sattuma vei Päivi Yli-Hallilan keikoille, vaikka hoitaja-ajoista oli jo kymmeniä vuosia - Keikkatarinoita | Acast).

Vuonna 2021 tilanne palasi tutulle tasolleen.

Kuluvan vuoden tilanne on jälleen erilainen kuin kumpikaan edellinen vuosi. Työvoimapula sote-alalla on tarkoittanut työtilausten kasvua. Erityisesti akuuttien tilausten määrä on kasvanut.

Tällä hetkellä yli 99 prosenttia työtilauksista on 1-3 päivän kestoisia. Samanaikaisesti on käyty voimakasta keskustelua hoitajien työn vaativuudesta, arvostuksesta ja palkkauksesta.

Tässä tilanteessa hoivatyöntekijöiden määrä suhteessa sairaanhoitajiin on kasvanut merkittävästi.

Graafeissa on nähtävissä sote-alan muutosten vaikutus. Muutos, joka on näkyvissä tänä vuonna voi olla enne siitä, mihin suuntaan sote-ala voi kulkea. Hoitajamitoituksen tason korotus haastaa tilannetta ensi keväästä alkaen edelleen.

Näyttäisi siltä, että tilanteissa. joissa hoivapalvelu voidaan toteuttaa potilasturvallisesti ja laadukkaasti, mutta laajemmin tehtävänimikkein ja erityisesti tehtävänkuvin, se on tarpeen tehdä. Huomisen hoivapalvelu voisi sisältää ammattilaisten työtä nykyistä laajemmin.

Tämä voi olla osa ennakoivaa tai täydentävää hoivapalvelua vaikkapa hyvinvointialan, ohjauksen, taide-, ravintola- tai jopa turvallisuusalan ammattilaisten tekemänä. Muutokset edellyttävät, että asiakkaat voivat kuntonsa puolesta saada hyötyä näistä palveluista ja mitoituksessa sekä rahoituksessa huomioidaan palveluntarpeiden luonne ja taso.

Jaanan Jantola. Toimitusjohtaja Sarastia Rekry

