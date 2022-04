Sari Karhulahdelle Mikael Agricola -kääntäjäpalkinto Richard Powersin Pulitzer-palkitun Ikipuut-romaanin suomennoksesta

Sari Karhulahti on saanut Suomen merkittävimmän kaunokirjallisuuden kääntäjäpalkinnon Richard Powersin Ikipuut-romaanin (Gummerus) suomennostyöstä. Englanninkielisen alkuteoksen nimi on The Overstory. Mikael Agricola -palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Palkintoraati, johon kuuluvat suomentaja Kristiina Drews, kirjailija ja kriitikko Marissa Mehr, kääntäjä ja kriitikko Markku Nivalainen sekä professori Liisa Tiittula, perustelee valintaa seuraavasti: ”Richard PowersinIkipuut on kertomus ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Romaanin keskiössä ovat sekä pohjoisamerikkalaiset metsät että joukko henkilöitä, joiden elämään puut tavalla tai toisella liittyvät. Toimintansa ekologisia seurauksia usein kovin rajallisesti ymmärtävien ihmisten suhde lähes ajattomalta tuntuvaan luontoon on monimutkainen, mitä Powers korostaa käyttämällä sen kuvaamiseen laajaa tieteellistä sanastoa. Vaikka teos tulvii pikkutarkkaa faktatietoa muun muassa maanviljelystä, konetekniikasta, biologiasta, tietokonepeleistä, neuroverkoista ja klassisesta aasialaisesta taiteesta, sisältää se myös lukuisia koskettavia kuvauksia niin ihmisten kuin puiden kohtaloista. Powers kuvaa puita ihmisen kanssa tasavertaisina olentoina, ikään kuin keskeisinä henkilöinä niitä kuitenkaan inhimillistämättä. Sari Karhulahti on hienovaraisessa käännöksessään ansiokkaasti sekä säilyttänyt alkutekstin monimutkaisuuden ja moniselitteisyyden että tulkinnut tarkasti teoksen erikoiset sanavalinnat. Suomennoksessa välittyvät uskottavasti niin Powersin eleetön huumori kuin romaanin tieteellinen tarkkuus.” Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) jakaa Mikael Agricola -palkinnon yhteistyössä Suomen Kirjasäätiön kanssa. Palkinto rahoitetaan Kopioston keräämistä tekijänoikeusmaksuista. Lisätietoja:

Maarit Laitinen, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton viestintäasiantuntija, p. 044 3445 111, maarit.laitinen@sktl.fi

Eeva Herrainsilta, Gummeruksen viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi

Avainsanat kirjallisuuspalkintosuomentajasuomentaminen

