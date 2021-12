Sari Petäjäniemi-Soininen aloittaa Tamron henkilöstö- ja lakiasiainjohtajana

Petäjäniemi-Soinisella on kokemusta niin henkilöstöhallinnon johtotehtävistä kuin juristin tehtävistä. Tamroon hän siirtyy Suomen Terveystalosta, missä hän on seitsemän vuoden ajan työskennellyt eri HR-johtotehtävissä, viimeisimpänä julkisten palveluiden ja kasvuliiketoimintojen henkilöstöjohtajana.

– Tamrolla on vahvat juuret ja samalla innostava missio toimittaa terveyttä ja tarjota vaikuttavia palveluita. Vahvat osaajat ovat Tamron keskeinen menestystekijä, ja olen erittäin ylpeä päästessäni liittymään Tamron ammattilaisten joukkoon. Odotan, että pääsemme yhdessä kehittämään yritystä edelleen eteenpäin, Petäjäniemi-Soininen sanoo.

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen toivottaa Petäjäniemi-Soinisen lämpimästi tervetulleeksi Tamroon.

– Tavoitteenamme on koko henkilöstömme kanssa kehittää kyvykkyyksiämme nopeasti muuttuvalla terveysalalla ja samalla palvella lääke- ja terveysalan asiakkaitamme sloganimme "tarmolla ja sydämellä" mukaisesti. Sarilla on vahva kokemus henkilöstöasioiden kehittämisestä ja johtamisesta terveysalalla sekä laaja osaaminen myös lakiasioiden parista. On ilo saada Sari mukaan Tamroon ja johtoryhmätyöskentelyymme rakentamaan yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa kehittyvää ja tuoreen strategiamme mukaisesti uudistuvaa Tamroa, Kaasalainen toteaa.