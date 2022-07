Särkänniemeen on avattu lippuautomaatit – ensimmäisen asiakkaan kommentti: ”onpa näppärä laite!”

Heinäkuun sesonki tuo Särkänniemeen erityisesti aurinkoisina päivinä paljon asiakkaita ja lipunmyyntipisteiden jonot voivat kasvaa pitkiksi. Yhtenä osana vuosia kestävää digiuudistusta Särkänniemi haluaa lyhentää jonotusaikaa teknologian avulla eri puolilla puistoa. Nyt ensimmäinen askel on otettu, kun viisi neonkeltaista lippuautomaattia avattiin Särkänniemen lipunmyyntiteltan edustalle.



”Tämä on historiallinen hetki. Digitalisaatio on tätä päivää ja digitaalisten ratkaisujen avulla saamme Särkänniemen asiakaskokemuksesta koko ajan sujuvamman ja miellyttävämmän. Viisi nyt avattua automaattia ovat vain alkusoittoa, ja tulevaisuudessa avaamme lippuautomaatteja enemmän sekä Särkänniemeen että myös sen ulkopuolelle, esimerkiksi Tampereen keskustaan”, iloitsee Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.



Lippuautomaattien kehittämisestä vastasi miehittämättömiin maksuautomaatteihin erikoistunut Infodata Processing Oy. Särkänniemen lippuautomaatti on yrityksen ensimmäinen tällaisenaan toteutettu laajamittainen automaattikokonaisuus. ”Lippuautomaatti on ollut erittäin mielenkiintoinen projekti, jonka toteutimme tiiviissä yhteistyössä Särkänniemen kanssa. Kyseinen lippuautomaatti on täysin uusi ja ainutlaatuinen ratkaisu, joten projekti on vaatinut saumatonta yhteistyötä kaikilta osapuolilta, missä olemme onnistuneet. Olemme todella kiitollisia, että Särkänniemi valitsi juuri meidät tämän ainutlaatuisen tuotteen kehittäjäksi”, kertoo Infodata Processing Oy:n toimitusjohtaja Anton Khreliats.