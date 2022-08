Särkänniemen kosketuspinnat saivat jälleen Nanoksin Fotonit-pinnoitteen, joka estää virusten ja bakteerien leviämistä

Särkänniemen kosketuspinnat on käsitelty tänäkin kesänä Nanoksin Fotonit-valokatalyysipinnoitteella. Nanoksin kehittämä, valon voimalla itsedesinfioituva pinnoite tappaa yli 98 % viruksista, bakteereista, homeista ja sienistä, jolloin pinnat pysyvät itsestään hygieenisinä. Pinnoitteesta ei ole mitään haittaa pintaa koskevalle ihmiselle.

”Kosketuspinnat käsiteltiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2020, kun avasimme huvipuiston koronasulkujen jälkeen”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

”Olemme olleet yhteistyöhön Nanoksin kanssa hyvin tyytyväisiä, ja jatkamme vuosittaisia pinnoituksia edelleen, vaikka korona-ajan hygieniavaatimuksia onkin yhteiskunnassa löyhennetty.”

Julkisissa ajanviettopaikoissa, joissa ihmiset tapaavat toisiaan, kosketuksia erilaisille pinnoille tulee paljon. Koronapandemian myötä tällaisten paikkojen pintojen hygieniaan on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

”Fotonit-pinnoite helpottaa pintojen puhtaanapitoa ja estää koronavirusten lisäksi myös muiden pöpöjen, kuten vatsatautien, leviämistä, mikä on meille tärkeää”, toteaa Seppälä.

Viimeksi Fotonit-pinnoite levitettiin Särkänniemen kosketuspinnoille heinäkuun 2022 kahden viimeisen viikon aikana. Särkänniemessä pinnoitteella on käsitelty esimerkiksi huvilaitteet ja turvakaaret, jonotusalueet, wc-tilat sekä ravintoloiden tiskit, pöydät ja tuolit.

Nanoksin myyntijohtaja Jukka Laks on iloinen, että Nanoksi voi palvelullaan vastata kasvaneisiin hygieniavaatimuksiin yhdessä Särkänniemen kanssa.

”Pitkäaikainen yhteistyö Särkänniemen kanssa on meille kunnia-asia! Olemme suurelta osin tamperelainen yritys, ja Fotonit-pinnoitteemme on täällä kehitetty. Tärkeintä on kuitenkin päästä turvaamaan Särkänniemen asiakkaiden huvikokemus ilman huolta pinnoilta leviävistä pöpöistä”, Laks sanoo.