Sasta esittelee 50-vuotisjuhlansa viimeisen lahjan

Sastan juhlavuoden viides kumppanijulkistus korostaa perinteisiä suomalaisia materiaaleja, kun pellava- ja villakutomo Lapuan kankurit tuo jouluksi myyntiin rajoitetun erän huippulaadukkaita kotimaisia SASTA X LAPUAN KANKURIT -villahuopia. Huopa jatkaa Sastan juhlavuosiyhteistöitä, joita ovat Costo X Sasta -sarkalippis, Marttiinin Sasta-juhlapuukko, ravintola Nokan syysmenu ja kierrätysmateriaalista ommellut esiliinat sekä kotimaisen kiväärivalmistaja Lynxin kanssa suunniteltu metsästysase.

Sasta juhlistaa 50:ttä toimintavuottaan yhteistyöllä muiden, vahvaa suomalaista oman alansa osaamista edustavien tahojen kanssa. Kunkin kumppanin kanssa on suunniteltu ja valmistettu yhteinen, molempien osaamista esittelevä yksilöllinen tuote. Sastan juhlavuoden kollaboraatioiden teemat ovat vastuullisuus, eränkäynti, metsästys, tekninen osaaminen ja perinteiset materiaalit ja yhteistyötuotteet on esitelty vuoden 2019 aikana yksi kerrallaan. Vuoden viimeinen kollaboraatio on Sastan ja Lapuan kankureiden villahuopa, johon nahkalaukkuihin erikoistunut Kasperi on valmistanut kantohihnan.

”Tämä vuosi ja vuosikymmen on upeaa lopettaa hienoon yhteistyöhön juhlavuottaan viettävän Sastan kanssa. Villahuopa on paitsi hieno, lämmin ja käytännöllinen, muistuttaa myös siitä, että kaltaistemme vuosikymmeniä toimineiden yritysten tulee pitää huolta suomalaisen ammattitaidon ja kokemuksen jatkuvuudesta. SASTA x LAPUAN KANKURIT villahuopa on kudottu Lapualla puhtaasta villasta ja huovassa on lisäksi upea käsintehty nahkaremmi, jonka valmisti kotimainen Kasperi”, kertoo Lapuan Kankurit Oy:n toimitusjohtaja Esko Hjelt.

“Meillä innostuttiin heti kun tarjoutui mahdollisuus tehdä hommia Sastan ja Kankureiden kaltaisten kotimaisten huipputekijöiden kanssa. He ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja jakavat kanssamme arvot vastuullisuudesta, käytännöllisyydestä ja kestävyydestä. Suomesta mennään maailmalle pitkäjänteisellä yhteistyöllä eikä naapurikyräilyllä", kertoo Kasperi Products Oy:n Janne Kasperi Suhonen.

Sastalle juhlavuoden tavoite on ollut muistuttaa kuluttajia tarveharkintaisia ostoksia tehdessään kotimaisen suunnittelun ja tuoteosaamisen jatkuvuuden tärkeydestä. Samalla erävaatemerkki on halunnut tukea myös muita vastuullisia suomalaisia toimijoita.

”Suomessa on monia upeita tuotemerkkejä ja valtavasti osaamista niiden suunnitteluun ja valmistukseen. Ne eivät aidosta ja vahvasta tarinastaan huolimatta saa aina ansaitsemaansa huomiota, vaan jäävät usein ulkomaisten, suurella volyymilla vyörytettyjen brändien varjoon. Me olemme ponnistelleet omalla erikoisalallamme jo 50 vuotta ja sitä juhlistaaksemme halusimme laajemmin nostaa esiin suomalaista suunnittelua ja paikallisia luotettavia brändejä”, Sastan toimitusjohtaja Juha Latvala sanoo ja jatkaa: ”Suomalaisuus on kansainvälisesti arvostettu ominaisuus myös vaatetuspuolella. Pikamuodin valtavirran mukana ajelehtimisen sijaan meillä on totuttu osin jääräpäisestikin pitämään kiinni omista juuristamme ja näkemyksistämme. Suomalaisen asenteen voikin sanoa muotitermein olevan uusi musta ja siksi halusimme juhlavuotenamme herättää laajemmin keskustelua suomalaisesta osaamisesta ja sen jatkuvuudesta.”

Sasta X Lapuan Kankurit -vilttejä valmistetaan rajoitettu 50 kappaleen erä ja ne ovat myynnissä seuraavilla jälleenmyyjillä:

Lapuan Kankurit Store & Studio (Katariinankatu 2, Helsinki) ja verkkokaupassa www.lapuankankurit.fi

E.Saastamoinen, Nurmes

Materiaalit: puhdasta uutta villaa ja nahkaa

puhdasta uutta villaa ja nahkaa Viltti valmistettu Euroopassa kehrätystä 100 % hienokuituisesta villasta Öko-Tex-standardin mukaan. Viltti suunniteltu ja kudottu Suomessa, osa viimeistelystä tehty Liettuassa. Nahkainen vilttiremmi käsintehty Suomessa. Espanjalaista kasviparkittua naudan nahkaa. Mahdollisuus kiinnittää KASPERI Fold Top-repun alapuolelle.

Väri: harmaa

Koko: 145X185 cm

Hinta: 129,90 euroa

Sasta

Kotimainen perheyhtiö Sasta on varustanut ihmisiä Pohjois-Karjalan erämaista Etelämantereelle jo kohta 50 vuoden kokemuksella. Vuonna 1969 Nurmeksessa syntyneen Sastan tarina sai alkunsa yksinkertaisesta tarpeesta pärjätä karuissa luonnonoloissa. Tuotemerkki syntyi perustajansa Urpo Saastamoisen oivalluksesta suunnitella ja ommella itselleen sarkainen metsästyspuku, jolle ilmeni pian kysyntää myös muiden metsästäjien keskuudessa. Sasta kehittää nyt 50 vuoden kokemuksella edelleen parhaita mahdollisia tuotteita haastaviin oloihin, joissa käyttäjän on voitava luottaa vaatteisiinsa sataprosenttisesti.

Lapuan Kankurit

Huippudesign kudotaan Lapualla, keskellä pohjalaista lakeutta. Taidokas jacquard-kudonta ja materiaalitaitojen hiominen huippuunsa ovat perheyrityksessä sukupolvien oppimisen tulos. Lapuan Kankureiden intohimona on maailman parhaiden tekstiilien kehittäminen. Oma kutomo ja sen nuoret, ennakkoluulottomat ammattilaiset mahdollistavat jokapäiväisen tuotekehityksen.

Helsinkiläinen KASPERI Products suunnittelee nahkalaukkuja ja tuotteita, jotka valmistetaan yhteistyössä kotimaisen Suomen Käsityöteollisuuden kanssa Forssassa. 10-vuotiaan Kasperin tuotanto perustuu tuotantoketjun avoimuuteen ja kiertotalousajatteluun, jossa tuotteen jokaisen osan alkuperä tunnetaan ja niiden kestävyys voidaan taata. Suunnitteluprosessi keskittyy tuotteen toiminnallisuuteen ja tarvittaessa korjattavuuteen, jolla pyritään maksimoimaan tuotteen elinkaari.