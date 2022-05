Sastamalan Alko muuttaa Torikadulta Prisman kiinteistöön osoitteeseen Vammalantie 7. Uusi myymälä avataan keskiviikkona 25. toukokuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähimmät Alkot Huittisissa (Särmänkatu 1), Kokemäellä (Haapionkatu 17) ja Nokialla (Yrittäjäkatu 10).

”Toivotamme asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi Sastamalan uuteen raikkaaseen myymälään kysymään meiltä juomasuositukset kevään ja kesän ruokapöytiin ja juhliin. Myymälään on hyvät kulkuyhteydet ja parkkitilaa on reilusti”, sanoo palvelujohtaja Juha Laanti.

Kesä tuo myymälään keveitä juomavaihtoehtoja

Sastamalan myymälän kattava valikoima koostuu noin reilu 1200 tuotteesta, joista viinejä on noin 690, panimotuotteita 150, väkeviä 360 ja alkoholittomia 34

”Näin kesää kohden myymälästämme löytyy hieno kattaus esimerkiksi trendikkäitä vaaleanpunaisia roseeviinejä, raikkaita kuohuviinejä sekä erilaisia matala-alkoholisia ja alkoholittomia vaihtoehtoja. Tämän kesän trendinä on erilaiset kuohuvat spritz-drinkit ja niihin löytyy kattavasti aineksia myymälästämme ”, palvelupäällikkö Suvi Raittinen kertoo.

”Valikoimamme on kattava ja mielenkiintoinen, mutta kehitämme sitä jatkuvasti sesonkien, trendien ja asiakkaiden toiveiden perusteella. Palaute valikoimasta on erittäin tervetullutta suoraan myymälän henkilökunnalle tai verkko-osoitteessa alkotoive.fi.”

Alkon myymälät, alko.fi-verkkopalvelu, Alko-äppi sekä asiakaspalvelu palvelevat asiakkaita monikanavaisesti. Alko-äpin ja alko.fi-verkkokaupan kautta koko 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa omaan lähi-Alkoon.

Juomahävikki väheni Lounais-Suomen alueella alkuvuonna 46 %

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2021 juomahävikki oli 0,26 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua.

”Lounais-Suomen alueiden Alkoissa juomahävikki on pienentynyt vuoden 2021 alun aikana 46 prosentilla, mikä on erittäin hieno tulos”, Juha Laanti toteaa.

Alko on pitänyt vuodesta 2021 alkaen myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen.

”Myymälässämme saattaa nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, Suvi Raittinen sanoo.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.